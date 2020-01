Gobierno alquila carpas para la Guardia Nacional

GUAYANILLA – La instalación de las denominadas “ciudades-carpa” o tent-cities aún no son una realidad aunque el Gobierno trabajaba ayer a todo vapor para tener algunas listas, a pesar de que la iniciativa se anunció desde la semana pasada.

El objetivo es ubicar allí a las personas que se encuentran en los refugios de los municipios del sur de la isla. Cada “ciudad” se compone de varias carpas separadas designadas para cocina, comedor, encamados y refugiados.

Ayer en la mañana, el designado secretario de Estado, Elmer Román, admitió que estos nuevos campamentos estarían cerca de comenzar. En la tarde, Carlos Acevedo, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias (Nmead) indicó que las personas refugiadas en Guánica y Guayanilla podrían comenzar a movilizarse a estas nuevas instalaciones entre ayer en la noche y hoy.

Las carpas en Ponce apenas comenzaron a instalarse ayer, dijo Acevedo en entrevista con Metro. Román también confesó por separado que el proceso en la Ciudad Señorial estaba retrasado.

Asimismo, según el designado secretario de Estado, las que se colocarían en Yauco —en el estadio Mario “Ñato” Ramírez— y en Peñuelas —en la pista atlética Glidden Feliciano— también están un 80 % listas y esperaban completarse ayer.

Tras un recorrido de este medio junto al teniente coronel Arnold Rivera, se pudo comprobar que los campamentos para refugiados en Guánica estaban cerca de culminar. El militar, sin embargo, reconoció que el proceso se ha dilatado debido a la contratación de compañías privadas para que estas provean las carpas.

Acevedo indicó que Nmead contrató a varias compañías para el servicio de carpas bajo la supervisión de la Guardia Nacional debido a que no contaban con carpas propias suficientes.

“Son privadas. La Guardia Nacional no tenía la cantidad de carpas total para poder cubrir los cinco pueblos, así que la Guardia Nacional sí nos está ayudando en la logística de administración de lo que es el montaje”, señaló el funcionario. Metro le preguntó a Acevedo en cuánto ha incurrido la agencia para estas carpas, pero no pudo precisar la cantidad. Este medio solicitó la información de esta contratación a la oficina de prensa de la agencia, pero al cierre de esta edición no proveyeron la cifra.

Entre las compañías privadas contratadas, Acevedo solo pudo enumerar a Party City y ‘Guzmán’. Este medio también solicitó a su oficina de prensa el nombre de todas las compañías privadas, pero al cierre de esta edición no suministraron la información.

El alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán dijo entender la situación.

Según Román, cada instalación contará con servicios de salud, agua, comida caliente, duchas, suministros, sanitarios, desperdicios, cuidado de mascotas y entretenimiento para niños y mascotas. Las carpas equipadas con aire acondicionado estarán disponibles para los encamados y, en algunos casos, para las personas de edad avanzada.

Manuel Guillama colaboró en esta historia.