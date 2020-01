Carmen Yulín: "Este país tiene que dejar la pendejá ya"

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto agradeció el martes a los artistas que mantuvieron el compromiso de presentarse en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“No cancelan porque estén dolidos porque están pariseando. Pues qué bueno que ellos cobran, pero que estos no cobren. Así cualquiera. Y cuando ellos me contesten, yo no les voy a contestar. Porque este país tiene que dejar la pendejá ya, dijo la alcaldesa en la conferencia de prensa sobre la supuesta cancelación del grupo Plenéalo.

Plenéalo no canceló su participación, porque no tenían contrato firmado mencionó la alcaldesa.

“Yo respeto a Johnny Ventura, pero bendito sea el señor. Mi llamado al señor Johnny Ventura es que sea el profesional que es y que demuestre no solamente que bota miel por los poros. Que demuestre su compromiso con el pueblo puertorriqueño que tanto le ha dado a él, que le devuelva algo él al pueblo de Puerto Rico, cuando Puerto Rico lo necesita”, mencionó Cruz Soto sobre la cancelación que hizo el merenguero dominicano de su participación en las Fiestas.

En el caso de la Sonora Ponceña, el alegato que utilizaron para cancelar fue que faltaban cuatro músicos de la orquesta que no estarían disponibles.

“No ha cancelado nadie más, pero si cancela alguien más, el que se fue no hace falta”, añadió.

Cruz Soto agradeció a la gobernadora Wanda Vázquez Garced “por haber recapacitado” al conocer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) permitió a los artesanos exponer sus obras en el Cuartel de Ballajá.

“Recibí una llamada confirmando que El Gran Combo tocará por primera vez en las Fiestas de la Calle San Sebastián. El que se fue no hace falta, hace falta el que vendrá”, expuso la alcaldesa al entonar la canción de Tito Rodríguez.

El Gran Combo de Puerto Rico tocará el domingo en la Plaza del Quinto Centenario de nueve de la noche a 10:30 de la noche.

La ponceña Ednita Nazario será otra de las exponentes que se presentará por primera vez en las Fiestas el sábado en la Plaza del Quinto Centenario de 9:30 a once de la noche.

Otro de los artistas que se presentará es José Feliciano, quien estará en tarima en la Plaza del Quinto Centenario el viernes de 4:30 a 5:30 de la tarde.

Cruz Soto anticipó que la cantidad de personas que esperan recibir será menor.

“Nosotros sabemos que probablemente no va a venir el número de personas que iba a venir. Nosotros nos estábamos preparando para un millón de personas. Yo le quiero recordar al pueblo de Puerto Rico que venir a las Fiestas de la Calle San Sebastián es algo personal. Si usted quiere venir, venga”, sentenció.

La alcaldesa mencionó que las rutas de desalojo serán: desde la Plaza Quinto Centenario por la Calle Norzagaray hasta el Morro; de la Plaza de Armas por las calles Fortaleza y San Francisco hasta la Plaza Colón; de la Plaza de la Barandilla por la calle San Francisco hasta la Plaza Colón y de La Perla por la Calle Norzagaray hasta la Plaza Colón.

Sobre la logística de transportación: el jueves a las tres de la tarde comienza la transportación, la tarima cierra a las once de la noche, los negocios y la transportación a la medianoche; el viernes, comienza la transportación a las tres de la tarde, las tarimas cierran a las once de la noche, los negocios a la medianoche y la transportación a la una de la madrugada; el sábado, la transportación comienza a las diez de la mañana, la tarima cierra a las once de la noche, los negocios cierran a la medianoche y la transportación a la una de la madrugada; finalmente, el domingo la transportación comienza a las diez de la mañana, la tarima cierra a las nueve de la noche, los negocios terminan a las diez de la noche y la transportación a la medianoche.