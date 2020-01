Carmen Yulín anunciará en la tarde si las Sanse van o no van

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, aseguró a través de declaraciones escritas que en la tarde de hoy, lunes, anunciará si las actividades de las Fiestas de la Calle San Sebastián se celebrarán este año. Las mismas están pautadas para iniciar este miércoles.

"Esto no se trata de política, se trata de que los que no hemos sufrido en carne propia el dolor de perder nuestro hogar podamos organizarnos para crear canales de ayuda que sean robustos, consistentes y que, a la brevedad posible podamos encontrar el camino hacia una nueva realidad. Durante el día de ayer continué consultando a varias personas y a representantes de varias entidades evaluando todas las alternativas y hoy a la 1:00 pm voy a comunicar mi determinación sobre la celebración de la actividad cultural", dijo Cruz.

Carmen Yulín sostuvo, además, que ha estado activa ayudando a los residentes de los pueblos más afectados tras los fuertes sismos que ocurrieron la pasada semana.

"En los pasados días he estado con un grupo de empleados municipales llevando ayuda a Ponce, Guánica, Lajas, Guayanilla y Peñuelas. La gran mayoría de la mercancía distribuida en esos días fue adquirida con donativos provistos a la fundación Somebody Help Us, establecida luego de los huracanes Irma y María. Las entregas han sido principalmente de noche, excepto el día que acompañé a empleados municipales a comenzar a limpiar lo que hoy son las ruinas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Guayanilla", manifestó.

Esta añadió que: "Mientras yo estaba en el sur ayudando, sintiendo los temblores, compartiendo la angustia que siente nuestra gente, han surgido variedad de opiniones a favor y en contra de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián.‬ ‪Algunas de las opiniones y expresiones vertidas son producto, sin duda, de la política pequeña que solo se preocupa por el cálculo electoral. Esa que pretende con falsedades culpar a otros de la incapacidad de poder procurar los recursos más básicos".