Molinelli abre página de Facebook para educar sobre terremotos

El geomorfólogo José Molinelli Freytes entró a las redes sociales al abrir una página de Facebook para compartir información educativa sobre la actividad sísmica en Puerto Rico. "Voy a estar ubicando información pertinente para poder ayudar a difundir toda esta información necesaria en esta emergencia", dijo el profesor universitario en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Las personas pueden acceder la página de Facebook en este enlace.

El primer material educativo compartido por Molinelli Freytes es un folleto que trabajó por encomienda del exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo sobre los riesgos de terremotos. Según indicó el geomorfólogo, la información aún es pertinente, sobretodo un afiche al final sobre cómo reaccionar antes, durante y después de un terremoto.

"Toda la información contenida está vigente exceptuando, el que la Defensa Civil de Puerto Rico, ahora es el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. También la magnitud de los sismos de 1918 y 1867 ha sido revisada de 7.5 a 7.3 en la escala Richter. La información aquí contenida es aplicable a toda la isla de Puerto Rico. Preste atención a la última parte que incluye que hacer antes (ahora), durante y después de un terremoto. Le exhorto a que comparta y discuta esta información con su familia, vecinos, amistades, lugar de trabajo y la escuela de sus hijos. El huracán María nos enseño que no debemos depender del gobierno en caso de desastre. Tenemos que estar preparados para un terremoto mayor y poder ayudarnos a nivel comunitario. La fuerza de Puerto Rico somos nosotros mismos. No podemos evitar que ocurra un terremoto pero podemos evitar que ocurra un desastre si nos preparamos ahora", lee un escrito del profesor en su página de Facebook.

De otra parte, en la entrevista radial de esta mañana, Molinelli Freytes reiteró que no hay riesgo de que Puerto Rico se hunda por terremotos. Dijo que los daños se sienten en las zonas aledañas al epicentro, y en el resto de la Isla aunque se sienta el movimiento, no habría riesgo mayor. "Puerto Rico no se hunde, la tierra de PR es firme y sólida", dijo el científico.

Molinelli: "Estamos manejando esta emergencia como si hubiera sido un huracán o una inundación" El geomorfólogo y profesor de la UPR en Río Piedras considera que la congestión de personas en el sur por la movilización de ayudas representan un riesgo mayor

Lo que sí hizo un llamado fue a que luego que pase la emergencia se plantee la necesidad de que la Junta de Planificación (JP) incluya el riesgo sísmico como uno de los elementos a considerar a la hora de otorgar permisos de construcción. Destacó que las zonas de mayor riesgo son aquellas donde los terrenos son rellenos como por ejemplo: todo el perímetro de la bahía de San Juan, el Caño Martín Peña, el perímetro de Laguna San José, los rellenos en Ponce, el valle del Río Grande de Arecibo, el valle del Río Grande de Manatí, los llanos costeros. Molinelli Freytes explicó que en este tipo de terreno cuando las ondas sísmicas llegan, la velocidad se reduce y se amplifica la onda, por lo que la vibración es más fuerte y por ende las estructuras allí edificadas están en más riesgo de las que ubican en roca firme.

El académico apunto a que como un terremoto no se puede predecir con certeza, recomienda que todo el mundo esté preparado como si fuse a ocurrir un terremoto fuerte. "Con los terremotos como no sabemos hay que estar siempre preparados", sostuvo.



