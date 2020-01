En 11% probabilidad de réplica de 6.0 o más en Puerto Rico

En la tarde del domingo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), realizó una actualización sobre los movimientos de tierra que se están presentado en Puerto Rico desde hace una semana.

144 réplicas de 3.0 o más se han registrado desde el terremoto del pasado 7 de enero. Con esto, según el informe, las probabilidades de que ocurra un movimiento de 6.0 o más se mantienen en 11%.

"El escenario más probable es que las réplicas continúen disminuyendo su frecuencia durante los próximos 30 días, y que no ocurran más terremotos similares al de 6.4 que ocurrió el 7 de enero de 2020 (es decir, pueden ser de magnitud 6.0 o menos). Algunas de estas réplicas de magnitud moderada (M 5.0+) podrían causar daños locales, especialmente en estructuras débiles. Los temblores de magnitud menor (M 3.0+) que ocurran en una profundidad llana se podrán ser sentidos por personas que estén cerca al epicentro", lee el documento publicado por el USGS.

Aftershocks have continued in #PuertoRico, with 144 magnitude 3.0 and greater aftershocks recorded since the M6.4 quake on Jan 7. Current models estimate about an 11% chance for future aftershocks of M6.0 or greater. Daily updates can be found at: https://t.co/WFthaXL9vp

