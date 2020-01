Daddy Yankee y Pina llegan al sur con ayudas para damnificados por terremotos

En un esfuerzo conjunto de los exponentes del género urbano, Daddy Yankee y el productor Rafy Pina, llegaron a Guayanilla en la mañana de este domingo para llevar suministros a los refugiados del sur de la Isla que llevan cerca de una semana durmiendo a la intemperie.

El “big boss” vistió una camisa de Santurce en su visita a los barrios Magas Abajo y Macana. En su vehículo también viajaba el jugador de pelota Javier Baez. “Estoy muy orgulloso de Puerto Rico”, dijo el artista.

Daddy Yankee just showed up in Guayanilla. pic.twitter.com/hWM4I8Muvr

— Adrián Florido (@adrianflorido) January 12, 2020