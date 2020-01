Barack Obama hace llamado a apoyar la recuperación de Puerto Rico

Luego de los constantes movimientos telúricos presentados en Puerto Rico durante la última semana, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió a través de redes sociales un mensaje para apoyar los esfuerzos de recuperación en la Isla.

“Nuestros compatriotas en Puerto Rico necesitan nuestro apoyo luego de los temblores de esta semana. Ellos han mostrado su espíritu fuerte durante los últimos años, y depende de nosotros unirnos nuevamente. Espero que ayuden su recuperación”, escribió Obama.

El exmandatario compartió un artículo en el que se nombran diferentes organizaciones locales e internacionales que han unido esfuerzos para ayudar a los damnificados al sur de la Isla.

Our fellow Americans in Puerto Rico can use our support after this week’s earthquakes. They’ve shown their enduring spirit over the past couple years, and it’s up to us to pull together for one another once again. I hope you’ll support their recovery: https://t.co/rYhSb8uVXK

— Barack Obama (@BarackObama) January 12, 2020