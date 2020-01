Reinspeccionarán escuelas en el Sur

Tras el movimiento sísmico de esta mañana de 6.0 grados, el gobierno de Puerto Rico anunció que reinspeccionarán las escuelas ubicadas en los municipios del Sur de la Isla antes de tomar una decisión sobre el regreso a clases.

Así lo informó en la conferencia de prensa de la Gobernadora, Wanda Vázquez, su asesor en infraestructura, Carlos Pesquera. “Se han dado unas inspecciones, en el caso de los municipios que la Gobernadora mencionó, que son los municipios que están más cerca al epicentro de este movimiento, las inspecciones se van a rehacer porque obviamente cuando ocurre un evento como el de hoy, de magnitud de 6, es posible que hayan daños adicionales”, dijo el doctor en ingeniería estructural.

De otra parte, el director de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, descartó que las inspecciones de las escuelas estén en manos de una persona sin las credenciales para ello. Sobre información divulgada en redes sociales de una arquitecta en entrenamiento sin licencia, dijo que no se trata de la funcionaria encargada de las inspecciones, sino de una coordinadora que recopila los datos de los inspectores.

Mientras, el director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo defendió sus expresiones sobre la inspección a la escuela Agripina Seda en Guánica que luego colapsó. “El día 2 de enero, yo me reuní tanto con el alcalde de Guánica, como con el alcalde de Guayanilla y parte de sus preocupaciones era por la seguridad de sus estudiantes y de las personas que transitaban por las carreteras de Guánica […] En esa misma reunión yo me comuniqué con Educación y me comuniqué con el ingeniero Contreras para escuelas y para carreteras y los puentes. El día 3 de enero el Departamento de Educación envió un ingeniero a la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Guánica […] y se verificaron varias escuelas del plantel escolar donde el ingeniero había informado al director regional que esa escuela no presentaba ninguna falla, que las grietas que tenían eran unas grietas simples”, detalló Acevedo. Agregó que en consulta con ingenieros estructurales apuntan a que la magnitud del sismo del 7 de enero, por ser mayor, provocó que el plantel colapsara y que probablemente podía resistir un movimiento menor. No supo precisar por qué el secretario de Educación, Eligio Hernández no cuenta con la inspección previa a la escuela.

De hecho, Hernández no estuvo en la conferencia de la Gobernadora, por lo que tampoco se aclaró por qué si existía un informe desde el huracán María que detallaba la necesidad de mejoras estructurales en la escuela Agripina Seda nunca se realizaron. Tampoco hubo respuesta a por qué se eliminó la Oficina de Recuperación en el Departamento de Educación, división que sería responsable por dar seguimiento a las inspecciones después de María. La Gobernadora despachó el asunto a que el Departamento de Educación en su momento atienda la petición de Metro que se hizo desde ayer y al momento no ha habido respuesta.

