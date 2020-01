Políticos demócratas se expresan sobre emergencia de Puerto Rico

Varios senadores y congresistas demócratas se expresaron sobre la situación de emergencia que enfrenta Puerto Rico a raíz de los temblores experimentados, mientras hicieron un llamamiento a la administración de Donald Trump.

En sus cuentas de Twitter, los senadores Chuck Schumer y Kamala Harris, así como la representante Nydia Velázquez, enviaron palabras de aliento a los puertorriqueños que están sufriendo las consecuencias de los temblores.

Schumer dijo que la administración de Trump debe moverse a “proveer todos los recursos necesarios de respuesta y recuperación”.

The spate of earthquakes hitting our fellow Americans in Puerto Rico is deeply alarming.

The Trump administration must move swiftly to provide all the resources necessary to respond and recover.

I stand with our fellow Americans in Puerto Rico.https://t.co/QmbnJfVPcL

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 11, 2020