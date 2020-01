DTOP aclara que no es grieta es comején

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) aclaró el sábado la falsedad de una supuesta falla en el Puente Teodoro Moscoso. Asimismo, también aclaró que la alegada grieta en otro no puente, no es una grieta real, es comején.

"Lo que muchos han interpretado como una grieta en este puente, NO ES UNA GRIETA, sino otra línea de comején. Importante dejar claro que esto no afecta la estructura y que el puente no corre peligro de colapso", notificaron a través de un post en Twitter.

IMPORTANTE: Esta foto de una supuesta falla en las columnas del Puente Teodoro Moscoso, es FALSA. DETALLE: Las columnas del Puente Teodoro Moscoso son cilíndricas, no cuadradas como las de esta foto. @contreraspr @RosanaMAguilar @wandavazquezg pic.twitter.com/RV8sCiNC7i — DTOP (@DTOP) January 11, 2020

ACLARACIÓN ADICIONAL: Lo que muchos han interpretado como una grieta en este puente, NO ES UNA GRIETA, sino otra línea de comején. Importante dejar claro que esto no afecta la estructura y que el puente NO corre peligro de colapso. @wandavazquezg @contreraspr @RosanaMAguilar pic.twitter.com/R2dlq1MaVq — DTOP (@DTOP) January 11, 2020

Luego del temblor registrado el sábado en la Isla, personal de ingeniería de Autopistas de Puerto Rico (APR) confirmó que el puente Teodoro Moscoso se encuentra estable y sin impactos que afecten la seguridad de los conductores.

La Presidencia de APR manifestó que la foto difundida esta mañana a través de las redes sociales de un puente con las pilastras afectadas no es el Puente Teodoro Moscoso.