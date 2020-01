DMO promociona el turismo porque los temblores son al Sur

La Organización de Mercadeo de Destino (DMO, por sus silgas en inglés) Discover Puerto Rico se mantiene promocionando el turismo a través de redes sociales para que visitantes lleguen hasta la Isla porque las zonas afectadas por los temblores y terremotos se limitan al Sur.

"PuertoRico continúa abierto al turismo y nuestra gente está ansiosa por darle la bienvenida a nuestra isla. Los terremotos recientes solo afectaron la costa sur de nuestra isla, y aun en la región sur, algunos negocios turísticos permanecen abiertos. Este mapa ilustra el impacto reciente", lee la publicación de ayer del DMO en sus redes sociales.

#PuertoRico continues to be open for tourism, and our people are eager to welcome you to our island. Recent earthquakes impacted the southern coast of our Island only–and yet even in the Southern region, some tourism businesses remain open. This map illustrates the recent impact. pic.twitter.com/ItLQcFTeVa

— Discover Puerto Rico (@discover_PR) January 10, 2020