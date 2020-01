Circula petición de firmas para cancelación de las Fiestas

Por la seguridad del pueblo puertorriqueño y por respeto al dolor de los damnificados por los terremotos, circula en las redes sociales una petición de firmas para que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cancele las fiestas de la Calle San Sebastián.

"PR no está de fiesta, ni está para fiestas!! Y si ocurre un temblor fuerte durante las fiestas? Con esa multitud de personas? Como saldrán? Acaso no piensan en las tragedias que pueden ocurrir? En el caos que puede ocurrir con las personas tratando de salir? Es en unas fiestas corriendo normalmente y uno no puede caminar, imaginen durante un temblor!! Sra. Carmen Yulín, respete el dolor ajeno!! Miles de personas no tienen hogar, no tienen comida, perdieron todo y usted por su avaricia desea continuar con la celebración de las fiestas? Dónde está su sentido común?!" (sic.), indica la misiva.

@carmen yulín: Cancelación de las Fiestas de la Calle San Sebastian – ¡Firma la petición! https://t.co/cSmd5lL5qo via @Change — DLasanta (@lasanta_d) January 11, 2020

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, también exhortó a la alcaldesa a evaluar prioridades.

"Mi recomendación es que no se hagan. Tenemos que establecer prioridades y la prioridad mía como gobernadora es la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Así que en ese sentido la alcaldesa debe reevaluar sobre la determinación que va a tomar, pero hay que establecer prioridades y la seguridad del pueblo en estos momentos es más importante", dijo la gobernadora en conferencia de prensa sobre la situación de emergencia que enfrenta el país.

Gobernadora recomienda cancelar las Fiestas de la SanSe "Tenemos que establecer prioridades", dijo la gobernadora

Las fiestas están pautadas para comenzar el 15 de enero de 2020.