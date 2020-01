“Vamos a tener nuestro propio análisis estructural” Elí Díaz Atienza

¿Cuántos abonados permanecen sin el servicio de agua?

Ya estamos como entre 920,000 y 930,000 con servicio. Tenemos aproximadamente 250,000 abonados sin servicio.

¿Cuándo se supone que estas personas retomen el servicio?

Lo primero que hicimos fue una inspección de nuestras facilidades, represas y nuestras plantas principales. Luego de eso pudimos ver que todo estaba operando bastante bien. No vimos cambios drásticos en los niveles de las represas, lo que significaba era que no había un daño significativo que pudiese, en ese momento, sacarnos de uso alguna de nuestras facilidades.

Sí hemos tenido una roturas de unas tuberías y un poco de problema, especialmente con áreas donde hay algún tipo de derrumbes o algún tipo de deslizamiento de terreno. Pero la realidad es que la mayor situación que estamos confrontando es la falta de energía eléctrica. Para eso hemos conectado nuestros generadores.

No digo fechas. Esto depende de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en términos de que mientras ellos avancen más, más generadores me libera de los pequeños para mover.

Tras los sismos, ¿cada cuánto van a inspeccionar las represas y embalses?

Nosotros hicimos una inspección ocular. Eso te ayuda para saber si estás teniendo fallas, si tienes filtración de agua, si empiezas a ver que el nivel te empieza a bajar muy rápido, pues sabes que tienes una falla o que hay agua que se está percolando a través del sistema. Eso no lo vimos en ninguno de los embalses ni en los del Departamento de Recursos Naturales ni los de la AEE ni en los de la AAA. La comisionada residente [Jenniffer González] también hizo una labor de conseguir al Cuerpo de Ingenieros [de Estados Unidos] para ayudarnos a hacer unas inspecciones y con [ellos] se han visitado varios de los embalses. Visitaron los de DRNA y van a visitar los nuestros.

Me imagino que en las próximas semanas estarán inspeccionando. No sé cómo es el schedule con los diferentes embalses, pero aparte de eso, nosotros vamos a tener nuestros propios expertos para hacer análisis estructurales [ya que] sigue habiendo movimiento [sísmico].

¿Han podido determinar si a raíz de los movimientos ha aumentado la cantidad de sedimento en embalses?

No. Acabamos de ir por un proceso de hacer ciertos tipos de prueba de acarreo. No ha sido un tema que hayamos discutido. No creo que haya una preocupación real sobre la cantidad de sedimento que puede haber caído fuera de algún derrumbe específico que se viese.

¿Cuánto de los $260 millones desembolsados por la Junta de Control Fiscal ya se ha autorizado o solicitado teniendo en cuenta que pueden utilizarse hasta el 31 de enero?

Aunque trabajamos y colaboramos muy en conjunto, tanto la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto y ahora el Negociado para el Manejo de Emergencias es quien está llevando el proceso. No tengo los números ahora mismo de cuánto se haya puesto…[A su vez], no veo problema con que se pueda extender si hiciera falta.

¿Cómo toda esta situación de los temblores va a entonces a afectar el plan de reestructuración de la deuda. ¿Se va a atrasar más?

Hay que ver el impacto. Ahora tenemos que entrar en el proceso fiscal. Una cosa es la deuda y otra cosa es la transformación de [la AEE] y el proceso de qué se va a hacer.

Ahora, a través de nuestras reuniones con la Junta estaremos viendo estos aspectos y tratando de ver cuáles son los impactos que tiene a todos los procesos que se están llevando, no solo el [plan de ajuste de la AEE] , la transformación, la alianza público-privada para transmisión y distribución. Hay varios elementos corriendo que ya se están trabajando por FEMA. Hay que darle una semanita al proceso para ver cuáles van a ser los impactos.