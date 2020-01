Legislatura detenida sobre proyecto de deuda de la AEE

Aunque el aumento en la factura, los daños a la infraestructura luego de los terremotos y el costo político a los legisladores en año de elecciones son algunos de los factores que podrían afectar el contenido de los proyectos de ley que se presenten en la Legislatura para viabilizar el acuerdo de reestructuración de deuda (RSA, por sus siglas en inglés), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tampoco se vislumbra ambiente para que se aprueben las medidas necesarias para que prospere el acuerdo.

El 7 de enero, la jueza federal Laura Taylor Swain dio paso a una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para posponer, una vez más, la audiencia relacionada con el plan de ajuste de deuda de la AEE.

Dicha audiencia estaba pautada para el 14 de enero. La jueza encargada de los casos relacionados con la Ley Promesa había aceptado posponer la vista y en la nueva moción estableció el 31 de marzo como la nueva fecha, además de un calendario detallado a esos efectos.

“Este periodo adicional, permitirá al Gobierno de Puerto Rico identificar la mejor alternativa para encaminar y agilizar la transformación de la corporación pública, el cual tomará en consideración la situación de emergencia que atraviesa la isla a causa de los eventos telúricos registrados en los pasados días. Mientras, continuamos trabajando con los borradores de legislación necesaria para viabilizar la transacción”, expuso la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en una comunicación escrita.

Mientras, el asesor de prensa de la Junta, Edward Zayas, explicó en una comunicación a este medio que “la Junta junto con AAFAF y la AEE buscaron aplazar la Audiencia 9019 para permitir un progreso adicional en la privatización de las operaciones de PREPA, de conformidad con el proceso P3 en curso y proporcionar tiempo suficiente para avanzar la legislación contemplada por el acuerdo, antes de proceder con la audiencia para aprobarlo”.

Incierto si existe un borrador

“A mí no me consta que se tenga un borrador. Sí se puede decir que la última vez que me presentaron este asunto fue Ricardo Rosselló en La Fortaleza en una conferencia legislativa. Hace ya más de seis meses que este tema se nos presentó, y todavía había muchas interrogantes en ese momento”, dijo a Metro el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El legislador expuso que una de las inquietudes en aquel momento fue el impacto final en la factura. “A nosotros se nos hizo una presentación en ese momento. Estoy hablando antes del verano 2019, que ciertamente se iba a impactar la factura con el pago de la deuda. Pero la pregunta de nosotros fue cuánto se iba a impactar y por cuánto tiempo”, recordó.

Asimismo, el portavoz del PNP en la Cámara detalló que, en aquel momento, se les indicó que con la conversión de las plantas a gas natural se neutralizaría el aumento en la factura.

“Eso ahora, obviamente, tenemos un nuevo escenario, por ejemplo lo que está pasando en las plantas de sur, que sufrieron daños significativos”, alertó Rodríguez Aguiló.

No hay ambiente para aprobar proyectos

Por su parte, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández opinó que no ve ambiente para que se aprueben los proyectos relacionados con el RSA. “Yo no veo ambiente. Por lo menos, te adelanto lo que he escuchado de la mayoría, y la minoría según las expresiones que ha hecho nuestro portavoz Jesús Santa, si (se requiere) de algún tipo de acción legislativa ratificando ese acuerdo, a la expensa de los puertorriqueños. Así que, yo por lo menos no le veo futuro de respaldo legislativo a la transacción”, declaró.

De igual forma, Hernández recordó que estamos en año de elecciones, por lo que los legisladores “lo que van a hacer es distanciarse de cualquier controversia que los afecte”.

Mientras, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, expuso que estará al pendiente de los procesos del acuerdo de reestructuración de la AEE, “o cambios en la corporación pública, porque yo estoy convencido, y así lo han demostrado todos los estudios, que este acuerdo lo que va a promover es un aumento en la tarifa de la luz para las miles de familia en Puerto Rico, para el comercio en Puerto Rico, con efectos devastadores en el país y en la economía, sobre todo para las familias”.

Organizaciones solicitarán reuniones con legisladores

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, declaró que el sindicato junto con múltiples organizaciones que se oponen al acuerdo esperan reunirse con los legisladores en los próximos días.

“Nos hemos unido para llevar también un mensaje a los legisladores sobre este acuerdo tan nefasto para Puerto Rico”, sostuvo.