AEE admite pudiera aumentar el costo de la luz

El director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Daniel Hernández admitió el viernes que el costo del servicio eléctrico pudiera aumentar una vez el sistema se estabilice tras los daños causados por los recientes terremotos y se identifique cuánta cantidad de diesel, que es más costoso, será necesaria para mantener el sistema funcionando.

“Tengo primero que estabilizar el sistema y ver qué cantidad de la generación con diesel adicional voy a necesitar y de ahí poder hacer una proyección. Si ese es el escenario, sí va a haber un impacto. No vamos a decir una cosa que no es, pero cuánto sería el impacto es la parte que tengo que esperar a la proyección”, dijo Hernández en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que Costa Sur es una de las centrales que produce más economías, porque usa gas natural. La mitigación de los casi 820 megavatios que se perdieron, se logrará principalmente con las reservas que utilizan diesel.

“Por otra parte, si FEMA finalmente accede a lo que le hemos pedido de forma urgente que apruebe una misión al Cuerpo de Ingenieros y que nos permita conectar cerca de unos 500 megavatios en el sistema eléctrico en distintos puntos como hicimos en Palo Seco con los mega generadores, eso va a mitigar también. Ese costo de combustible de esos equipos en particular serían financiados por FEMA y no por nuestros clientes. Si eso no llega el costo de producción puede ver un aumento”, dijo el funcionario.