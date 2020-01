Servicio Geológico de Estados Unidos instalará sensores de sismos

Empleados del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) instalará un equipo de sensores en el sur de la isla para investigar la actividad sísmica de las pasadas semanas.

De acuerdo con Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica, dos empleados de la agencia federal instalarán seis equipos de sensores, también conocidos como sismómetros y acelerómetros.

"Esto es un proyecto que se lleva a cabo debido a la alta incidencia de actividad sísmica en el suroeste y lo que se va a hacer es instalar estos equipos para buscar más información más detallada de la problemática que hay en la zona", subrayó el experto.

El pasado martes, la gobernadora Wanda Vázquez anticipó que personal de esta agencia federal estaría llegando a la isla para realizar más investigaciones en torno a la actividad sísmica en el sur de la isla luego de los terremotos de magnitud 6.4 y 6.0.

Huérfano indicó que estos equipos darán apoyo a los otros cinco sensores que ya tiene instalado la Red Sísmica de manera permanente. Pese a que este equipo luego será extraído por la agencia federal para estudiar los datos, al momento desconocen hasta cuándo estos sensores estarán instalados.

"Este trabajo sísmico y caracterizar fallas es bastante complejo. No es solo: 'aquí hay una falla y ponerle un nombre'. No es indicativo de lo que uno quiere saber como a dónde va, hasta dónde llega, qué tan profundo es, su dimensión, si es falla vertical o torcida, si tiene una ramificaciones. El detalle más específico de esa falla y esa información más específica es la que no tenemos", señaló.

Por su parte, Huérfano rechazó que se pueda pronosticar hasta cuándo durará la actividad sísmica. "No [tenemos estimados]. Se hacen proyecciones, pero decir exactamente mañana o pasado, no hay manera [de decir hasta cuándo va a durar]. Se va mirando sobre la marcha. El asunto de más importancia es que como los temblores ocurren tan cerca del pueblo, pues eso hace que hasta temblores pequeños se sientan", expuso.

Reiteró a las personas que viven en estructuras que sufrieron daños tras los sismos que abandonen sus residencias "hasta tanto alguien capacitado con el conocimiento y peritaje que le diga si es segura o no".

"Cualquier réplica, así sea un tres alto o un cuatro bajo puede causar que esta casa siga fallando", advirtió Huérfano.

