Malabares para restaurar servicio de luz

En un día en que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, admitió que la central Costa Sur podría demorar un año en comenzar a generar energía, tres alcaldes novoprogresistas manifestaron su molestia con la manera en que el funcionario manejó la información con relación a los trabajos de recuperación.

“Lo que yo le recomendaría al señor Ortiz es lo siguiente: nunca crear expectativas. Reconociendo que tiene un sistema vulnerable es preferible dar el escenario tal como hizo. De esa manera, todo le mundo se prepara (y) no está consciente de que esto va a tomar una semana o 30 días. Si se resuelve en menos tiempo, mejor. Pero si le da información correcta a la gente, la gente va y se prepara”, dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

Temprano el martes, luego de registrarse un terremoto de magnitud 6.4 al sur de Guánica que paralizó el sistema eléctrico, Ortiz anticipó que el área metropolitana recuperaría el servicio antes del mediodía. Sin embargo, entrada la noche del miércoles casi el 60 % de los clientes de la AEE permanecían a oscuras.

Asimismo, en la tarde del martes reinó la confusión con relación al uso de los nuevos megageneradores portátiles instalados en la planta de Palo Seco. Pese a que la gobernadora Wanda Vázquez aseguró que la AEE había encendido esta maquinaria, más adelante en la misma conferencia de prensa, el propio Ortiz admitió que la información era incorrecta.

“Si hablamos desde el principio con la verdad, creo que la gente está más tranquila. La información que dieron a mí no me satisfizo. En esa ocasión, no creo que (Ortiz) dio la información correcta”, agregó por su parte el ejecutivo municipal de Cataño, Félix Delgado.

“Aquí desde el principio se debió haber indicado que Costa Sur estaba fuera y no va a estar en servicio por los próximos meses. Esa información se debió dar desde el día uno por el ingeniero Ortiz. Usted da la información y la gente se prepara y sabe a qué atenerse. En la medida en que comienzas a dar horas y fecha, pues vas a tener un problema si no cumples con ellas porque créate unas expectativas”, agregó el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, quien junto a Delgado y Rivera sostuvo ayer una reunión en La Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez.

Fuera Costa Sur

En horas de la tarde de ayer, Ortiz reconoció que los daños sufridos por la generadora Costa Sur provocarán que la central, ubicada en Guayanilla, enfrentará un largo proceso de reparación.

“La instalación estará fuera de servicio, probablemente, por más de un año. Estamos perdiendo 820 megavatios, entre 25 % y 30 % de la generación en la isla. Ahora mismo no tenemos a EcoEléctrica, que son 500 megavatios ni AES, (que genera) casi 500, así que estamos en una situación difícil”, dijo Ortiz en entrevista con el periodista estadounidense David Begnaud.

En esa misma entrevista, ya que no estuvo disponible para Metro, Ortiz estimó que en el fin de semana “la mayoría” de los clientes podrían tener finalmente el servicio.

Según el gerente de proyectos de la AEE, Fernando Padilla, al momento el enfoque de la corporación pública es lograr encender todas las plantas restantes.

El funcionario se manifestó confiado en que una vez entren en funcionamiento las cogeneradoras EcoEléctrica y AES, así como el ciclo combinado de Aguirre, la red contará con suficiente energía para satisfacer la demanda, que típicamente ronda los 2,300 megavatios.

Al cierre de esta edición, alrededor de 600 mil abonados tenían servicio de un total de 1.4 millones clientes para un 42%.