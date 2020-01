"Ciudad carpa" de Guardia Nacional ante aumento de refugiados en Yauco

YAUCO -La Guardia Nacional deberá establecer una "ciudad carpa" en las inmediaciones del Coliseo Raúl 'Pipote' Oliveras de la ciudad cafetalera durante "las próximas 48 a 72 horas", según informaron a Metro el alcalde de la ciudad cafetalera, Luigi Torres, y el secretario de Estado, Elmer Román.

El alcalde indicó que tras una conversación entre él, el secretario de Estado y el general José J. Reyes, ayudante general de la Guardia Nacional se concordó establecer el sistema de "ciudad carpa" de las Fuerzas Armadas, donde se incorporarán varias decenas de carpas habilitadas con aire acondicionado para atender las necesidades de los refugiados.

"Logramos que se establezca en el terreno del estadio un tent city, que son carpas con aire acondicionado para poder dar servicios médicos, entre otros, para atender especialmente a los envejecientes, pues aquí hay un centro de envejecientes. El general Reyes nos dijo que le diéramos la oportunidad para tenerlo listo de 48 a 72 horas, pero que empezaría a montarlo mañana", explicó.

"En inicio habían propuesto que los refugiados se mudaran al Campamento Santiago en Salinas, pero la gente no quiere, pues temen dejar solas sus propiedades por miedo a que las saqueen", expresó.

Según supo Metro, luego de haberse marchado de la reunión con las autoridades federales, oficiales de FEMA llegaron al coliseo Pipote Oliveras para dialogar con el alto mando municipal. Además, autoridades federales les suministraron miles de galones de agua potable y más de 1,500 catres, entre otros víveres.

El alcalde indicó que cada noche desde el pasado martes han pernoctado sobre 1,200 personas en las afueras del coliseo, y esperan cientos más. Todas las noches han llegado ciudadanos de Yauco, pero también de Guánica, los que han acogido como de su propia ciudad.

Román y Torres se reunieron en a eso de las 6:30 de la tarde de hoy en el mismo coliseo, apenas horas después de que el alcalde se marchara frustrado y molesto de una reunión en Ponce con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). En inicio, Torres indicó que se había ido de la reunión con los federales porque en vez de darle ayuda concreta lo estaban instando a llenar papeleo burocrático para conseguirle, algo que le pareció "ilógico".

"Estuvimos en la reunión con autoridades federales y estatales. No obstante, ya van tres días con estos sucesos. Desde el 28 de diciembre sentimos estos temblores, es algo que no es normal, pues en nuestro país, estamos acostumbrados a huracanes no a terremotos. Y pues nos parecía ilógico que se tardara tanto darle ayuda a cuatro municipios", explicó, recordando que contrario a lo sucedido cuando el huracán María, aquí no ha habido carreteras bloqueadas por escombros de la naturaleza.

Torres señaló que en estos momentos hay 47 residencias que se han diagnosticado como inhabitables luego de los temblores y que el municipio realizó un censo en el que encontró a 357 casas en riesgo y en peligro, "residencias que están en socos de varilla con cemento".

"Necesitamos que las personas cuando quieran pernoctar, tengan la seguridad que dan los peritos profesionales para identificar si los hogares son seguros o no. No damos a vasto para tanto trabajo, pero seguimos sin rendirnos", apuntó.

Con respecto a las escuelas afectadas, el alcalde indicó que el Departamento de Educación, liderado por su director de seguridad, César Torres, ha enviado personal de la empresa privada para inspeccionar las escuelas.

"Hoy vinieron a inspeccionarlas y de 13 que son, cuatro fueron declaradas en pésimo estado y con daño severo. Esas no se pueden usar más", expresó.

Estas son: la escuela superior Loaiza Cordero de Rosario, la escuela elemental Luis Muñoz Rivera, la escuela José Onofre Torres que llega hasta octavo grado y la elemental Ramos Antonini especializada en Bellas Artes.

El alcalde Torres, mientras tanto, espera que pronto se realice la declaración de desastre para que arribe más ayuda federal en este momento crítico para el Sureste de la isla. Roman señaló que, tras completarse toda la inspección, esto pudiese suceder este sábado.