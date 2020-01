Acevedo asegura que escuela de Guánica colapsada "pasó inspección"

Mientras continúa la incertidumbre en torno a la inspección de las escuelas del país tras los terremotos del martes, Carlos Acevedo, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias (Nmead) aseguró que la escuela colapsada en Guánica "pasó la inspección" luego del sismo del lunes.

La escuela Agripina Seda no resistió los terremotos de magnitud 6.4 y 6.0 y colapsó el pasado martes en la madrugada. Tras el sismo del Día de Reyes que registró una magnitud de 5.8, el ingeniero experto en diseño de sismoresistente, José Martínez Cruzado, advirtió al Departamento de Obras Públicas del municipio que la escuela no estaba en condiciones para ser utilizada. Sin embargo, esta mañana Acevedo comentó que la escuela fue inspeccionada por ingenieros luego de la actividad sísmica del lunes.

"Esa estructura después del 5.8 esa escuela fue inspeccionada por un ingeniero estructural y la escuela pasó inspección. En el [terremoto del martes de] 6.6, colapsó. Así que yo puedo tener una escuela ahora que pasó la inspección con el 6.6, y cae con un 7.5 y se cae", señaló Acevedo a preguntas de la prensa. El funcionario no precisó quién realizó la inspección.

Al cuestionársele sobre las conclusiones del ingeniero Martínez Cruzado que trascendieron en reportes de prensa, Acevedo reiteró que no todas las estructuras van a aguantar la misma magnitud.

"Hay estructuras que te van a aguantar una magnitud pero no te van a aguantar otra magnitud", comentó.

Por su parte, Martínez Cruzado indicó que le recomendó a personal del municipio que la escuela debía repararse antes de utilizarse.

"El alcalde me dijo:'por favor, chequea cómo está esa escuela'. Fui totalmente como voluntario, con la experiencia que yo tengo visitando lugares después de terremotos…Vi esa escuela y dije: 'nada que ver. Esto hay que repararlo antes de poder utilizarla", subrayó.

Ante las expresiones de Acevedo, el también profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), se limitó a responder que desconoce si otros ingenieros visitaron las instalaciones luego del sismo de magnitud 5.8 suscitado el lunes pasado.

"Usted puede inspeccionar una estructura y ver si está agrietada o no, pero eso no quiere decir que en algún momento puede aguantar un terremoto más grande. Lo que quiere decir es que ese terremoto que hubo no causó daños, pero no garantizo que pueda resistir un terremoto más grande", opinó el ingeniero.

Asimismo, comentó que —de inspeccionar las 856 escuelas del sistema de instrucción pública del país— estaría atento a que la estructura contenga elementos estructurales en ambas direcciones. "Miraría si hay elementos estructurales en ambas direcciones capaces de resistir las cargas sísmicas. Yo no confiaría en lo absoluto en las columnas cortas que hay", expuso.