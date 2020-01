¿Podría un terremoto mayor destrozar a todo Puerto Rico?

Si bien es cierto que los recientes temblores con epicentro al sur de la isla han estremecido a todo Puerto Rico, las posibilidades de que el país entero sufra daños por un terremoto de gran magnitud son prácticamente inexistentes, a juicio del geomorfólogo José Molinelli.

“El escenario de un terremoto fuerte en Puerto Rico no (implica) que la isla se destruya totalmente, sino la porción de Puerto Rico que esté próxima al área epicentral será la que sufra los mayores daños. En el sismo de 1918 como el epicentro fue al noroeste, en el área del cañón de La Mona, la parte que más daño sufrió fueron Aguadilla, Aguada, Rincón, Mayagüez, Isabela, Quebradillas, Moca, esos municipios de la región. Pero la energía sísmica se fue atenuando y el resto de la isla, salvo dos o tres lugares, lo que hizo esencialmente fue pasar el susto”, sostuvo Molinelli en entrevista con Metro.

[AHORA] Entrevistamos al geomorfólogo José Molinelli acerca de los sismos que han afectado a Puerto Rico en los pasados días. Posted by Metro Puerto Rico on Tuesday, January 7, 2020

“He encontrado muchas personas temerosas que piensan que en caso de un terremoto fuerte la isla se hunde. La tierra puertorriqueña es firme y sólida. Somos la parte emergente de un gran sistema montanoso submarino que viene desde Guatemala y Nicaragua, pasando por el sur de Cuba, La Española, Puerto Rico y todo el arco de las Antillas Menores”, precisó el catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

A pesar de ello, Molinelli reconoció que es imposible anticipar en qué momento Puerto Rico recuperará algún grado de “normalidad” con relación a los niveles de actividad sísmica.

“Nadie, ni la ciudadanía ni sismólogos (pueden determinar). Lo que puedes ver es si el área deja de mostrar actividad sísmica y pasan días, semanas y meses. Pero eso no quiere decir que no puede ocurrir otro terremoto porque la ciencia no ha avanzado suficiente para poder establecer cuándo, dónde, a qué hora y de qué magnitud va a tener un terremoto. Como no sabemos, hay que estar preparados para el peor escenario. Para que cuando ocurra los daños sean menores porque nos preparamos para ello”, indicó el experto.

En ese sentido Molinelli destacó la importancia de que los ciudadanos, además de contar con planes individuales para responder a un terremoto, se preparen a nivel comunitario, a sabiendas de que el gobierno no tendrá la capacidad de atender todas las situaciones de necesidad en el corto plazo.

