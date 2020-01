Maestros no se reportarán en las escuelas hasta nuevo aviso

El Departamento de Educación informó esta tarde que las clases en el sistema público no se reanudarán hasta tanto se realicen las evaluaciones de la totalidad de planteles escolares del país, tras fuerte terremoto ocurrido en el sur de la isla.

"Las clases en el sistema público no se reanudarán hasta tanto y en cuanto no se cumpla con la evaluación de la totalidad de los planteles. El personal docente y no docente en las escuelas no se reportará hasta nuevo aviso, excepto los de comedores en refugios establecidos", lee la publicación el DE en su cuenta de Facebook.

En la misma se indica que "el personal docente y no docente en las escuelas no se reportará hasta nuevo aviso".

Por su parte, la Asociación de Maestros también publicó una comunicación al magisterio."Sabemos que todos estamos pasando por momentos de ansiedad e incertidumbre. Para nosotros como representantes exclusivos del magisterio es primordial la seguridad de nuestros maestros. Es por eso que nuestra presidenta, Elba Aponte Santos, ha estado en constante comunicación con el secretario del DE, Eligió Hernández, y se ha determinado que los maestros y estudiantes no se reportarán a sus escuelas hasta tanto los planteles sean inspeccionados por ingenieros. Durante la tarde, el Dr. Hernández emitirá un memorando con las instrucciones. Pendientes a nuestras redes para nueva información".