Inspeccionarán todas las escuelas tras terremoto, según la gobernadora

La gobernadora Wanda Vázquez indicó hoy que personal de ingeniería inspeccionará todas las escuelas del Departamento de Educación (DE) tras el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió a la isla esta madrugada.

Esta mañana, el secretario de Educación, Eligio Hernández, indicó que el 95% de las escuelas del sistema de instrucción pública no cumplen con los códigos de construcción del país. Pese a las declaraciones iniciales del funcionario, la gobernadora Wanda Vázquez negó que las escuelas no estuviesen construidas con la supervisión de ingenieros y arquitectos.

Sin embargo, la primera ejecutiva no pudo precisar por qué el funcionario mencionó que las estructuras no cumplen con los rigores de construcción. "No quiero que ese tipo de información, y por eso vengo yo a dar la información…No queremos generar ansiedad", señaló la gobernadora al cuestionársele sobre la expresión de Hernández. Indicó, además, que estarán inspeccionando las 856 escuelas alrededor de la isla. Tras el terremoto de hoy la escuela Agripina Seda en Guánica colapsó. Luego del sismo de ayer, Vázquez retrasó el inicio de clases para el próximo lunes 13 de enero.

"Puedo garantizar que las clases se han retrasado hasta el próximo lunes y el secretario de Educación ya hizo el plan de trabajo para que el 100% de las escuelas sean examinadas por ingenieros estructurales que nos puedan dar su expertise de que esa escuela está hábil y segura para nuestros niños. Aquella escuela que no lo esté, pues obviamente se notificará para que los niños no comparezcan en ese momento", señaló la gobernadora durante una conferencia de prensa en la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias.

Por su parte, Hernández no detalló el plan que contemplan para reubicar a estudiantes a otras escuelas en caso de que los profesionales de la construcción indiquen que alguna estructura no resiste un evento sísmico. Tampoco precisó adónde trasladarán los 434 estudiantes de la escuela Agripina Seda. "Al día de hoy no va a haber una respuesta a esa pregunta…Una vez tengamos los datos y que la infraestructura cumple y que nuestros empleados y estudiantes van a estar en un ambiente seguro, vamos a brindar la información. Al día de hoy no es oportuno brindar una respuesta sobre dónde serán ubicados estos estudiantes", comentó Hernández.

El funcionario intentó justificar sus expresiones previas y sostuvo que hay unas escuelas que se construyeron bajo códigos de los años 50 y 70. Expuso que existe un desfase en los códigos de construcción entre las escuelas del DE. "Si comparamos las escuelas con el código de construcción de 2018 tenemos que afirmar que obviamente hay escuelas de décadas anteriores que no responden a ese código, pero no implica que no estén atadas a los códigos anteriores", acotó el funcionario.

Sobre 300 personas refugiadas

Por su parte, el secretario de Vivienda, Fernando Gil, dijo que 351 personas del sur de la isla están refugiadas. Precisó que, al momento, en Guánica hay 210 personas refugiadas; 40 personas en el municipio de Ponce; 10 personas en Coamo; 56 personas en San Germán y 35 personas en Guayanilla.

Declaran estado de emergencia

Asimismo, la gobernadora declaró un estado de emergencia en toda la isla tras los eventos sísmicos que sacudieron a la isla en la madrugada de hoy.

"He firmado una declaración de estado de emergencia y esta declaración de estado de emergencia la he firmado para todo Puerto Rico…De igual manera, he firmado una declaración activando a la Guardia Nacional de Puerto Rico para que en todo aquello que sea necesario nos puedan asistir", comentó la gobernadora.

Más de 300,000 abonados sin servicio de agua potable

La primera ejecutiva, además, informó que, tras el evento sísmico, alrededor de 300,000 abonados no cuentan con el servicio de agua potable. No obstante, comentó que las instalaciones y represas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no sufrieron daños.

A pesar de esto, la primera ejecutiva sostuvo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos realizará unas inspecciones adicionales para asegurarse que no sufrieron daños mayores por el sismo. Señaló también que este organismo revisará puentes y escuelas para revisar el impacto del movimiento telúrico en días recientes.

