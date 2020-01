Alcaldesa de Ponce confirma heridos tras fuerte sismo

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, confirmó en entrevista con "Noticentro al amanecer" (Wapa TV) que varios ancianos sufrieron heridas tras el fuerte sismo reportado en la mañana de hoy, martes.

Las ocho personas, que residen en un hogar en el dicho municipio del sur de la isla, cayeron al suelo y sufrieron heridas.

Iglesia sufre severos daños y cae edificio en Guayanilla Tras el sismo de 6.6 grados registrado en la madrugada de hoy

"Hay unos que se cayeron, otros que están en sillas [de ruedas]… fue fuerte y al caerse las ambulancias atendieron esos casos", dijo la alcaldesa.

Mientras, Meléndez sostuvo que no se han reportado casas destrozadas. "Hasta este momento de casas colapsadas no me han informado sobre ese tema".

