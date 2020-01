20 refugiados por los temblores en el sur

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Carlos Acevedo, precisó que unas veinte personas permanecen refugiadas en Guánica, luego de los temblores que se han registrado en la zona de sur del país desde temprano en la mañana.

Durante una improvisada conferencia de prensa como parte de las actividades oficiales del Día de Reyes, Acevedo indicó que las autoridades verificaron que unas 14 propiedades sufrieron daños estructurales a consecuencia del temblor de 5.8 grados que se registró a las 6:32 a.m.

Al momento, los refugiados permanecen en el coliseo Mariano “Tito” Rodríguez, de Guánica, mientras la agencia realiza gestiones para abrir otro albergue en el municipio de Guayanilla.

Según Acevedo, de las 14 residencias, cinco colapsaron, aunque solamente una de ellas estaba habitada al momento del sismo. Las restantes nueve sufrieron grietas en sus respectivas estructuras, detalló el comisionado.

De acuerdo con el funcionario, a lo largo de los próximos días, ingenieros estarán examinando distintas estructuras en toda la región sur para determinar si existen edificaciones que representen un peligro para la ciudadanía.

Vázquez visitará el sur

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez confirmó que en horas de la tarde estará visitando Guánica y municipios aledaños, con la intención de auscultar “alternativas” para aquellas personas que hayan sido directamente afectadas por los movimientos telúricos.

“Lo más importante es que no tenemos personas lesionadas. Eso es lo que procuramos. Ingenieros van a verificar que los daños no hayan sido de naturaleza que representen un riesgo”, indicó la mandataria, quien detalló que el Colegio de Ingenieros y otros profesionales se han puesto a la disposición de las autoridades para colaborar en estos esfuerzos.

“Las personas que se sientan atemorizadas no podemos decir que no lo amerite, pero sí que tengan calma. Con calma podemos tomar mejores decisiones. A quienes entiendan que su propiedad no le da seguridad, nuestra exhortación es para que busquen alojo con familiares en lo que podemos llegar a ellos para buscar alternativas”, agregó Vázquez.





La primera ejecutiva agregó que los puentes de la región sur habían sido revisados en pasadas semanas, pero que, ante los constantes temblores en los últimos días, el Departamento de Transportación y Obras Públicas volverá a examinar estas estructuras.

Por otro lado, Vázquez informó que las unidades de la generadora Costa Sur que salieron de servicio al sentirse los efectos del temblor respondieron a un sistema automático de autoprotección. Aunque no pudo proveer números específicos de los clientes que sufrieron apagones, precisó que al momento solo una de estas unidades no ha sido restablecida.

Al momento de publicación, la Autoridad de Energía Eléctrica no había respondido a una petición de Metro para conocer detalles sobre la interrupción en el servicio.

Tras la conferencia de prensa, la gobernadora regresó a los terrenos de El Morro para participar de la entrega de regalos a los niños con motivo del Día de Reyes, antes de partir hacia el sur de la isla.

Retrasan inicio de clases

Por su parte, el secretario de Educación, Eligio Hernández, informó que la agencia optó por retrasar para el próximo lunes el inicio de clases en todo el sistema público. Las clases estaban programadas para iniciar este jueves.

Según Hernández, solo en la escuela elemental José Rodríguez de Guánica, se han documentado daños estructurales. Este plantel, en el que se encontraron unas grietas, esperaba acoger a 426 estudiantes este semestre.

El titular de Educación señaló que los maestros deberán reportarse a sus planteles a partir de este miércoles. El primer día de clases, en tanto, se celebrarán simulacros de terremoto en todas las escuelas del país.