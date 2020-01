Viven bajo temor los familiares de la familia asesinada en masacre en Trujillo Alto

Familiares de las cuatro personas asesinadas en la masacre ocurrida el día de Año Nuevo en Trujillo Alto afirmaron hoy que viven atemorizados y con mucho dolor tras el suceso.

Así lo expresaron en una entrevista para el noticiero televisivo NotiCentro en la que no revelaron sus nombres y rostros.

Los familiares, que se identificaron como los abuelos de los niños que fueron víctimas de la masacre, relataron en la entrevista sentirse sumamente adoloridos.

"Esto es un dolor que no se lo deseo a nadie. Son cuatro", aseguró entre sollozos la abuela.

Los parientes destacaron también que tanto ellos como sus vecinos temen por su seguridad, más cuando el abuelo necesita salir en la oscuridad para sus citas de diálisis. A la vez, aseguraron que la policía de Puerto Rico no les está brindando seguridad como solicitado.

"Hoy mismo ni los he visto por aquí, la vigilancia", declaró el abuelo.

Al mismo tiempo, los abuelos lamentaron el no poder ver al menor que sobrevivió los actos.

"No es fácil, esto no es fácil. Tengo el corazón en seis pedazos porque al otro nene no lo puedo ver, el que está en el hospital. No me dejan verlo", expresó la abuela.

A la vez, los familiares agradecieron los gestos de cariño y las oraciones del pueblo.

Por último, tuvieron un solo mensaje para los responsables: "Que se entreguen".

Los fallecidos fueron las víctimas de un atentado durante las 3:00 de la mañana del día de año nuevo.

Según la información de la policía, en el suceso fallecieron un hombre, una mujer, y sus dos hijos gemelos de nueve años. Otro hijo, también menor, resultó herido y fue transportado al hospital.

Te podría interesar…