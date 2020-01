Policía responde a gritos de "Sáquenme de aquí" de cotorra en Florida

Una persona oyó gritos de "sáquenme de aquí" que provenían de una casa e inmediatamente contactó a las autoridades, quienes se sorprendieron al ver que los gritos provenían de una cotorra.

Tras la llamada, la respuesta inmediata fue que cuatro agentes de la oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, en Florida, cuestionaron a un hombre que arreglaba su auto en su marquesina.

Según reportó el medio The Palm Beach Post, el hombre, al escuchar la preocupación de los oficiales, sonrió y les dijo que les presentaría al responsable de los gritos. Cuando regresó, los oficiales no pudieron aguantar la risa con quién lo acompañaba.

Los gritos eran de una cotorra de 40 años llamada Rambo. Según informó el hombre, él le había enseñado a la cotorra a gritar "Let me out", o "sáquenme de aquí", cuando era niño.

La oficina del Sheriff publicó la interacción en las redes, con video incluido.

En la publicación se puede leer: "Nuestros oficiales en Lake Worth Beach fueron a la ayuda de alguien gritando por ayuda. Lo gracioso fue lo que siguió".

Esta nota contiene información de la agencia AP.

Our Deputies in Lake Worth Beach came to the help of someone screaming for help. Hilarity ensued. https://t.co/6fO5n3OkxC

— PBSO (@PBCountySheriff) January 4, 2020