Departamento de Educación se prepara para el segundo semestre escolar

En preparación para el segundo semestre académico de este año escolar, el Departamento de Educación (DE), junto con las siete oficinas regionales educativas (ORE), lleva a cabo el reclutamiento de maestros en sustitución de aquellos que solicitaron jubilarse al 31 de diciembre.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó que para el 8 de enero, cuando debe reportarse el personal a las escuelas, las plantillas de recursos deben estar completadas en todos los centros educativos. Ese día, precisó, el personal docente recibirá desarrollo profesional y habrá reuniones de facultad para la discusión de planes. El jueves, 9 de enero, tal como establece el calendario escolar 2019-2020, comenzará el semestre académico para los estudiantes.

“Tradicionalmente, para finales de diciembre, se reciben las intenciones de jubilación de decenas de maestros. Este año hemos podido trabajar con rapidez el trámite para que las plazas vacantes sean cubiertas de manera que esto no afecte el tiempo lectivo de nuestros estudiantes. No se puede hacer antes el trámite de contratación hasta que no se refleje la vacante en el sistema. Todas las regiones educativas están insertadas en los trabajos para adelantar los nombramientos de los maestros necesarios”, explicó el titular.

En diciembre, 435 maestros informaron su intención de jubilación para finales de mes, lo que haría necesario la sustitución antes del inicio de clases. De estas vacantes ya el DE ha contratado un total de 245. Para las restantes (190), personal de la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos continúa durante estos próximos días, con excepción del 6 de enero, el trámite de reclutamiento y entrevistas en todas las regiones educativas.

El DE publicó en su página web y a través del sistema interno de comunicación la lista de convocatorias por región educativa para las escuelas. También, se han llevado a cabo, y se continúan haciendo, entrevistas para el trámite de contratación de los maestros y la semana próxima las siete regiones educativas estarán atendiendo las convocatorias especiales o de difícil reclutamiento.

Hernández Pérez indicó que los estudiantes recién graduados en Pedagogía de las universidades también podrán ser empleados para sustituir a los educadores que se acogieron a la jubilación. “Hacemos un llamado a que los jóvenes que recién se han graduado de las facultades de Pedagogía a que visiten las regiones educativas en San Juan, Bayamón, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Caguas y Humacao para que sean parte del grupo de maestros que tenemos en nuestro sistema público”, dijo sobre el particular.