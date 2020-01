Sistema escolar en Maryland regresa a Puerto Rico en busca de maestros bilingües

Representantes de Montgomery County Public Schools, en Maryland, estarán nuevamante en Viejo San Juan los días 28 y 29 de enero para entrevistar a potenciales candidatos para posiciones de maestros, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe ubicado en 52 Calle del Cristo, San Juan.

Montgomery County Public Schools (MCPS) extendió el sábado una invitación a todos aquellos maestros y maestras que cumplan con los requisitos de elección, entre ello ser bilingües, a aplicar en línea y someter la información requerida, para contar con la oportunidad de ser entrevistados para una posición en la institución.

A través de la página www.mcpscareers.org, en la sección “Apply to Teach with MCPS”, la persona interesada deberá aplicar al siguiente anuncio: “Teachers from Puerto Rico: Interviews Jan 28 and 29, 2020 (19008BI). De igual forma, deberá incluir un resumé/curriculum vitae en inglés para ser considerado para una entrevista.

Según detalló la institución, el salario para maestros recién graduados con un bachiller es de $50,503. Los maestros con experiencia son contratados de acuerdo a su nivel de educación y experiencia. Maestros con una maestría y experiencia pueden ser acreditados hasta un máximo de 8 años y empezar ganando un salario de $70,060. Maestros con experiencia, que poseen una maestría y 60 créditos adicionales, pueden ser acreditatos hasta un máximo de 9 años por experiencia y empezar ganando un salario de $77,706.

Además de posiciones para maestros, la escuela ofrece oportunidates de trabajo en otras áreas de apoyo a las escuelas como asistentes de maestros, mantenimiento, cafetería, choferes de autobús, secretarias, personal de seguridad, etc.

Montgomery County Public Schools (MCPS) está ubicado en el estado de Maryland, junto a Washington DC, cuenta con 207 escuelas y más de 163,000 alumnos.