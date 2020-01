PIP advierte: no hay mecanismos para velar candidaturas

A pesar de haber presentado un recurso judicial impugnando la decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para extender hasta el 15 de enero el periodo en que los partidos pueden evaluar los expedientes de los candidatos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) teme que no exista un mecanismo para evitar que se radiquen candidaturas luego de la fecha límite dispuesta por ley, el pasado 30 de diciembre.

El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, dijo a Metro que la colectividad no ha tenido acceso a la lista de candidatos certificados por los demás partidos políticos hasta el 30 de diciembre, por lo que no tendrían la forma de cotejar, luego del 15 de enero, que no se hayan añadido nombres omitidos previamente.

“Yo no tengo acceso a esa lista y dónde finalmente radicaron esos documentos, si fue en el comité de los partidos o no. Yo sé que el viernes pasado, en el caso del PIP, entregamos los documentos de los 1,020 candidatos nuestros. Pero en el caso del Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD) y (Movimiento Victoria) Ciudadana no tengo información específica”, sostuvo Aponte.

El comisionado electoral indicó que la vista judicial para revisar la decisión del presidente de la CEE, Juan Dávila, se celebrará el próximo martes en el Tribunal de San Juan.

“El planteamiento principal nuestro es ese, que no hubiera un subterfugio que básicamente extendiera la radicación de candidaturas. Esperamos que el presidente de la CEE haya tomado cartas en el asunto para evitar que ocurra eso”, señaló Aponte.

A pesar de múltiples intentos de Metro, ayer Dávila no estuvo disponible para entrevista sobre el asunto.

Más de 4,000 candidaturas

Según información de las propias colectividades, los tres partidos tradicionales sometieron 4,185 candidaturas para todos los cargos antes de la fecha límite del 30 de diciembre. Estos se desglosan en 1,623 para el PNP, 1,542 para el PNP y las 1,020 del PIP.

En tanto, el Movimiento Victoria Ciudadana, que fue certificado como partido en diciembre, tiene hasta el 17 de enero para entregar todas sus candidaturas, según su presidenta, Ana Irma Rivera Lassén.

Ayer, en entrevista radial, Dávila afirmó que el llamado Proyecto Dignidad, de corte religioso, podría ser certificado la semana entrante, lo que significaría que debería otorgársele un periodo adicional para presentar sus aspirantes.