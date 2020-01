Alexandria Ocasio-Cortez de visita en Puerto Rico

La congresista y activista de ascendencia puertorriqueña Alexandra Ocasio- Cortéz se encuentra en Puerto Rico disfrutando de la isla nena de Vieques, así lo dejó saber un usuario de Twitter Bob Gevinski.

Welcome back to Vieques @AOC! We hope you enjoyed your stay. May you encourage others to #VisitVieques! @DaphneBarbeito @MrBradDean @CTPuertoRico @discover_PR @jayfonsecapr @TorresGotay pic.twitter.com/kN0WdPmGZT

— Bob Gevinski (@BobGevinski) December 31, 2019