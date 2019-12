Restaurante de Orocovis se disculpa por acto homofóbico

Tras una denuncia que se tornó viral en las redes sociales, el restaurante Gyros Sample Bar se disculpó hoy tras acto homofóbico con dos clientes que bailaban.

“A todos nuestros clientes, comunidad LGBT y clientes afectados nuestra intención JAMAS ha sido el ofender a NINGUNA persona. Todos los clientes que han tenido la oportunidad de visitarnos saben de primera mano como es el trato que damos día a día. Pedimos DISCULPAS grandemente a los clientes afectados en el día de hoy y les expresamos que estamos abiertos al diálogo con ellos en específico”, publicó la administración del restaurante en su cuenta de Facebook.

Añadieron que “nuestra intención es dar un buen servicio a TODOS por igual. A toda la comunidad, nunca habíamos tenido malentendidos con ningún miembro. Las puertas están abiertas para recibirlos y tratarlos como todos merecemos. Si nos dan la oportunidad así lo demostraremos. A LOS CHICOS QUE SE SINTIERON OFENDIDOS DISCULPAS. Si se comunican con nosotros se las podemos dar personalmente”.

El periodista estadounidense David Begnaud compartió el vídeo del momento en el que la pareja de hombres bailaba, quienes fueron detenidos por un empleado que les dijo: “Heterosexuales pueden bailar, no un hombre con otro hombre”.

THREAD: A gay couple vacationing in Puerto Rico says they were told to leave 'Gyros' bar in Orocovis b/c 2 men were dancing together.

Luis Santiago-Rivera says a bar employee stopped them, as they danced, to say, 'Heterosexuals can dance, not men with men"pic.twitter.com/9yKcyrogop

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 30, 2019