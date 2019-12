Obama presenta su lista de películas favoritas de 2019

El otrora presidente de los Estados Unidos Barack Obama publicó hoy su lista de películas –y series– favoritas de 2019.

El ejercicio de Obama es parte de su tradición de publicar sus libros, música y películas favoritas.

"Próximo, están mis películas y series televisivas favoritas de 2019. Por supuesto, también está American Factory, un filme de nuestra propia compañía de producción, Higher Ground, que fue recientemente preseleccionada para un [premio] Oscar", comentó el presidente al momento de presentar la lista.

Entre las películas seleccionadas estuvieron éxitos como Ford v. Ferrari, The Irishman, The Farewell, Booksmart y Parasite.

Por otro lado, las series elegidas fueron la segunda temporada de Fleabag, Unbelievable y Watchment.

Vea la lista completa del presidente a continuación.

