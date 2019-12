Así se vio Puerto Rico desde el espacio en Navidad

El astronauta italiano, Luca Parmitano captó a Puerto Rico desde la Estación Espacial Internacional como una sorpresa de navidad para su amigo y compañero el astronauta boricua Joseph Acaba. Parmitano publicó la foto en su cuenta de twitter.

A small gift – but a huge thank you – to my good friend @AstroAcaba.

Un piccolo regalo – ma un enorme ‘grazie’ – al mio amico Joe Acaba. #MissionBeyond pic.twitter.com/ObXLDAX7yR

— Luca Parmitano (@astro_luca) December 25, 2019