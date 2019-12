Zaragoza se retira de aspirar a la gobernación PPD

El exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ya no aspirará a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

En conferencia de prensa, el presidente de la Pava, Aníbal José Torres, expresó que, tras un análisis de sus oportunidades, “el amigo Juan Zaragoza nos ha comunicado su interés de aspirar al Senado por Acumulación en un acto genuino de desprendimiento para poner a disposición del país su amplio conocimiento en temas económicos y fiscales, su experiencia en el servicio público y su visión por futuro de Puerto Rico”.

“Aun siendo su primera experiencia política, ha tenido una gran aceptación entre los populares. Hemos sentido que esa base del Partido Popular quiere ver a Juan Zaragoza en la papeleta de nuestro partido, y así contar con un gran recurso”, expuso Torres.

Por su parte, Zaragoza detalló que, recientemente, se comunicó con el presidente del PPD para meditar sobre su futuro político. “Mi bachillerato de la IUPI me costó 100 dólares, con ese bachillerato he dado candela no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Alguien que ha recibido una educación como esta por $100, y no sienta que no tenga una deuda con el país, no tiene conciencia, y eso fue lo que me motivó a mí a correr por la gobernación”, explicó.

No obstante, cuando se reunió con la directiva de la colectividad fue cuando auscultaron que podría aspirar al Senado. Aseguró que le interesa participar de las Comisiones de Hacienda y Nombramientos. Precisamente, esta última fue la razón por la que prefirió el Senado sobre la Cámara en su aspiración de formar parte de la Legislatura. “Yo tengo una visión bien particular de las cualidades que debe tener un secretario de Hacienda, y yo quisiera hacer una aportación a través de esa Comisión”, detalló.

La contienda por la candidatura popular a la gobernación queda entre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, y el senador Eduardo Bhatia. Sin embargo, Zaragoza aseguró que, por el momento, no endosa a ningún candidato, ya que evaluará sus propuestas. “No pienso endosar candidatos, pienso endosar ideas”, afirmó el ahora candidato a senador por acumulación, cuya pareja aspirará a la Cámara de Representantes.

Zaragoza se desempeñó como secretario de Hacienda bajo la administración de Alejandro García Padilla.