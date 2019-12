Ramón Luis Rivera se mantendrá neutral

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, evitó ayer endosar a alguno de los principales precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y aseguró que le tocará al electorado de la colectividad elegir a la gobernadora Wanda Vázquez o a Pedro Pierluisi.

“No voy a hacer campaña ni por Wanda ni por Pedro… Luego de lo ocurrido en el verano me prometí que no iba a participar de procesos primaristas… No haré comentarios públicos”, sostuvo durante una conferencia de prensa donde anunció su candidatura para un sexto término. Por el contrario, Vázquez elogió a través de su cuenta de Twitter a Rivera diciendo que era un “gran líder” que “ha llevado una ciudad a su desarrollo pleno”.

Rivera no descartó que, de triunfar en las próximas elecciones generales, sea su último mandato. “Podría ser la última, pero nunca digas nunca”, señaló.