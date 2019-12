Chocan dos cruceros en Cozumel

Un accidente entre dos cruceros de la línea Carnival Cruise se reportó hoy, viernes, en el puerto de Cozumel, México. Un pasajero resultó con heridas.

El barco Carnival Glory impactó el barco Carnival Legend. Los hechos ocurrieron cuando el capitán del Carnival Glory maniobraba para atracar en el mencionado puerto, mientras los barcos Carnival Legend y Oasis of the Seas de Royal Caribbean Cruises estaban atracados.

Varios videos publicados en la red social Twitter dejan ver los daños en al menos dos cubiertas de la parte trasera derecha de Carnival Glory.

#carnivalglory 10 year anniversary cruise just crashed. License and insurance please! #carnivalcrash #10yearanniversary #cozumel #oopsie pic.twitter.com/s2gNUHcWSR

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L

— Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019