Sale de Fortaleza por conciencia Zoé Laboy

Apenas dos días luego de enterarse por medio de la prensa de que la gobernadora Wanda Vázquez aspiraría a revalidar en el cargo en las próximas elecciones, su mano derecha, Zoé Laboy, le informó que renunciaría como secretaria de la Gobernación al concluir el año.

Laboy, quien fue designada jefa de gabinete por Vázquez el 21 de agosto, mientras se desempeñaba como senadora por acumulación, notificó de su decisión a través de las redes sociales. En la carta, dirigida a la gobernadora, señaló que tomaba la determinación motivada por “su decisión de presentar su candidatura para gobernadora”.

“Yo le adelanté a los medios de comunicación que tenía que hacer una evaluación con mucho sentido de responsabilidad y eso es lo que he estado haciendo durante estos días. Por eso le notifico a ella que, como candidata a la gobernación, esa decisión, entre otros factores, me llevan a concluir que dondequiera que esté voy a seguir sirviéndole a Puerto Rico, pero, en este momento, estoy convencida de que no debe ser desde la posición de la secretaria de la Gobernación”, dijo más adelante Laboy en un breve encuentro con la prensa en la mansión ejecutiva, luego de notificarle personalmente a Vázquez de su determinación.

El pasado lunes, Laboy aceptó que consideraba aspirar a un puesto electivo en las próximas elecciones, mencionando que una candidatura a la alcaldía de San Juan o un regreso al Senado eran una “posibilidad”. Sin embargo, aclaró que su renuncia no significa que haya decidido radicar alguna candidatura.

“Yo dije que si yo corría, yo renunciaría. Pero no dije que si renuncio es porque voy a correr”, sostuvo ayer. “Esta decisión nada tiene que ver con aspiraciones políticas mías”, agregó.

Cuando a Vázquez se le abordó, luego de la conferencia de prensa en la que anunció la firma de los proyectos sobre las peleas de gallos, afirmó que no conocía sobre la renuncia de Laboy.

“Yo creo que ella es una excelente profesional. Creo que Zoé va a tener éxito dondequiera que ella esté. Ha sido una excelente secretaria de la Gobernación. Si esa fue la determinación de ella, dondequiera que esté va a estar bien”, subrayó la primera ejecutiva, mientras personal de La Fortaleza alejaba a la prensa.

Ya en horas de la tarde, Vázquez envió una escueta comunicación escrita en la que confirmó que aceptaba la renuncia de Laboy.

“Hoy recibí la carta de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, a quien agradecemos la labor realizada y por aceptar el reto en tiempos difíciles. Le deseamos el mayor de los éxitos en cualquier gestión futura”, dijo Vázquez.

Laboy rechazó sentirse “decepcionada” por haber dejado su escaño en la Asamblea Legislativa, e igualmente que hubiera recibido acercamientos del también precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi para colaborar en la campaña.