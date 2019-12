Fiscal Yamil Juarbe revela que padece condición de salud

El fiscal Yamil Juarbe, conocido en casos como el de Jensen Medina, reveló que padece de una condición de salud, la cual actualmente atiende.

"Es una condición, es un tipo de quimioterapia. Yo no tengo cáncer, no es un secreto en el Departamento de Justicia. Yo padezco de una condición que se llama Crohn, es una condición difícil de soportar, de tolerar. A veces y en muchas ocasiones es incapacitante pero tengo un gran doctor que me ha recetado una terapia", contó al programa Dando Candela.

Sobre la terapia dijo que es mensual a través de un suero "ahí tengo que estar premedicado por unas horas y luego entonces el medicamento".

Juarbe indicó que no puede comer ciertos alimentos y tiene que llevar una vida saludable y hacer ejercicios.

"Esta condición agota a físicamente a uno, le da unos cansancios inmensos, pero es una condición que con medicamentos y buena alimentación es manejable", aseguró el padre de dos jóvenes.

Por otro lado, de su trabajo dijo que"la litigación cuando es de altura es adictivo, y que se siente muy feliz de su trabajo.

De acuerdo con Medline Plus, la enfermedad de Crohn es una afección por la cual resultan inflamadas partes del tubo digestivo.