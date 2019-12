Denuncian demora de Comisión de Juegos sobre reglamento

La demora del Gobierno en crear el reglamento para la industria de apuestas deportivas, e-Sports y concursos de ligas de fantasía podría representar una oportunidad desperdiciada para que el país allegue más fondos. Así opinó el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz, quien catalogó como una “dejadez” del Gobierno el que no se haya podido culminar con el proceso de reglamentación.

“Cada minuto que pasa, cada evento que pasa es una oportunidad perdida para un país que está buscando medidas de desarrollo económico”, declaró el legislador, quien señaló que el Gobierno no proyecta un sentido de urgencia para iniciar esta propuesta de desarrollo económico.

El martes, la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, confesó a Metro que la Comisión de Juegos —creada al amparo de la ley 81 de 2019— aún no ha finalizado el reglamento para establecer las regulaciones de estas actividades económicas. Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez ayer se limitó a responder que la agencia está trabajando para culminar su tarea, aunque la Ley 81 que viabiliza estas apuestas se firmó en julio.

Mientras tanto, el representante novoprogresista Néstor Alonso —quien es el autor de la medida— cuestionó las razones por las cuales la Comisión de Juegos no ha cumplido. “A seis meses, todavía no hay un reglamento. No sé qué tan complicado pudiera tener un reglamento”, denunció el legislador. Asimismo, criticó la poca información que surge de la Comisión de Juegos desde su creación y el desconocimiento que se tiene en torno al proceso del reglamento y la fase operacional de la dependencia gubernamental.

Descarta irregularidades

Si bien la Comisión de Juegos no ha encaminado la industria de apuestas deportivas y concursos de ligas de fantasía, el director ejecutivo, José Maymó, aseguró ayer que no hubo irregularidades con el evento realizado el fin de semana por la empresa de ligas de fantasía, FanDuel.

“Es importante aclarar que el evento…, que se llevó a cabo del 12 al 15 de diciembre de 2019, no involucró a clientes entrando a participar del concurso desde Puerto Rico. Además, el evento no requirió el pago de cuotas de inscripción y/o entrada. Los premios otorgados no fueron entregados en Puerto Rico ni estuvieron vinculados a eventos deportivos celebrados en la isla. Por lo tanto, hasta el momento, el evento ha cumplido con las leyes locales y no hemos identificado alguna irregularidad”, dijo Maymó mediante declaraciones escritas.

Sin embargo, indicó que solicitaron información adicional a la empresa como parte del proceso investigativo, de manera que puedan verificar que se actuó conforme a la ley.