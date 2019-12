Aseguran secretario de Agricultura usurpó poderes de ORIL

El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores usurpó los poderes de la Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera (ORIL) al establecer el pago por niveles a los ganaderos por la leche cruda, opinó Ricardo Martínez, del sector de leche de la Asociación de Agrónomos.

“El secretario de Agricultura la hizo usurpando los poderes de ORIL. Él no podía hacer eso. El único que puede, lo dice la Ley 34, es el administrador de ORIL. Él violó esa ley. Se hace con unos estudios y unas personas preparadas. Se hace lo más equitativo posible para que los 236 ganaderos que hay cobren un precio justo y que les pueda cubrir sus costos”, indicó Martínez.

De igual forma, este expuso que muchos ganaderos que viven día a día no podrán sobrepasar la Navidad con la nueva fórmula. “Se afectó el 75 % de los ganaderos, que perdió dinero en esta quincena, y no puede pasar eso porque esos ganaderos que se perjudicaron no van a llegar a pasar las Navidades sin tener problemas económicos en sus negocios. No van a poder comprar alimento. Ya hay algunos que no van a poder comprarlo, unos que viven día a día”, sentenció.

Grupo de ganaderos apoya el cambio

Por otro lado, un grupo de ganaderos, que no son parte de la Cooperativa de Productores de Leche, mejor conocida como (COPPLE), se expresaron ayer a favor de la normativa anunciada en noviembre por Carlos Flores.

“Hay un grupo de ganaderos y entes externos que interesan continuar con un sistema donde la leche a los ganaderos se les pague promediada o ponderada, porque de esa manera le dan un by-pass y obvian el sistema de cuota existente. Dicho sistema se creó para evitar que los ganaderos sobreproduzcan leche y ocurran decomisos y, además, se sature el mercado con un producto que no tiene demanda creando así un caos. Estas personas desean que haya excedente para enviar leche a supuestos mercados emergentes, pero en realidad son mercados de exportación, como República Dominicana donde la leche se le paga al ganadero a 20 centavos, pero el costo de producción es de 67,” indicó Carlos Benítez, ganadero de Isabela y portavoz del grupo.