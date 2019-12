Ramón Luis Nieves buscará regresar al Senado

El abogado y exlegislador Ramón Luis Nieves anunció hoy, miércoles, su intención de aspirar a una candidatura a senador por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) para los comicios electorales del año próximo.

"Hoy quiero anunciarles al pueblo que nos está escuchando mi intención de aspirar a la candidatura a senador por acumulación por el Partido Popular Democrático. Primero para la primaria de junio 2020 y luego para las elecciones de noviembre. Así que me esto y haciendo disponible, no solamente para el pueblo popular que vota en las primarias sino para el pueblo de Puerto Rico", dijo Nieves en entrevista con Radio Isla 1320 am.

Este enfatizó que uno de sus primeros proyectos, de ser elegido por los votantes, será restituir la Comisión para la Auditoría de la Deuda. "Una de las primeras deudas que hay que auditar es la de Energía Eléctrica. Hay que restituir la comisión porque hay gran parte de la deuda que la Junta [de Control Fiscal] no va a auditar".

Ramón Luis también añadió que procurará aprobar una prohibición del activismo político dentro de las agencias y corporaciones públicas.

Nieves fue elegido en las elecciones de 2012 para ser senador por el Distrito de San Juan.