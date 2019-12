Niño en refugio de violencia doméstica escribe desgarradora carta a Santa

Una madre en un refugio de violencia doméstica de Texas encontró la desgarradora carta de su hijo a Santa Claus, que muestra cómo el niño está luchando con la situación de su familia durante la época festiva.

De acuerdo con Fox 10 Phoenix, el niño de 7 años, identificado como Blake, vive con su madre en un refugio por Safe Haven del condado de Tarrant, que ayuda a las víctimas de violencia doméstica en el área de Fort Worth.

La madre de Blake encontró en la mochila del niño su carta a Santa, donde escribió el miedo que tiene a su padre.

Además de pedirle libros a Santa, Blake solicitó un "muy, muy, muy buen papá".

La carta completa decía:

"Querido Santa, Teníamos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Papá consiguió todo lo que quería. Mamá dijo que era hora de irnos y que nos llevaría a un lugar más seguro donde no tenemos que tener miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. ¿Vas a venir esta Navidad? No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí. ¿Puedes traer algunos libros de capítulos, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también? Con amor, Blake".

Después de compartir la carta de Blake en su página de Facebook, Safe Haven proporcionó una actualización agradeciendo al público por la gran cantidad de apoyo.

"Para los interesados, podemos asegurarles que la seguridad de Blake y su madre no se ha visto comprometida al compartir su carta", escribieron.

El refugio dijo que las donaciones han ayudado a cumplir los deseos navideños de Blake, junto con otros niños que viven allí. Agregaron que las donaciones también ayudan a garantizar que las familias continúen teniendo un lugar seguro donde quedarse, ya que el refugio se proporciona sin costo para las víctimas.