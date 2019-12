Le llevan parranda a la gobernadora para que actúe sobre escuelas Montessori

A casi un año de aprobarse la Ley 277 para impulsar la educación Montessori, padres, madres y estudiantes llevaron una parranda a La Fortaleza para solicitarle a la gobernadora Wanda Vázquez que exija acción al secretario de Educación Eligio Hernández, quien, aseguran, no ha escuchado sus reclamos por meses.

“Aunque ya va un año de haberse aprobado esta ley de la secretaría auxiliar de Educación Montessori, todavía no acaba de publicarse el reglamento para hacerla vigente. Estamos en La Fortaleza porque hemos tocado todas las puertas por meses, pero el reglamento sigue en una gaveta del secretario de Educación, que ni siquiera nos ha dado una reunión. Nosotros, los padres de las escuelas Montessori somos muy activos en las escuelas de nuestros hijos. Luchamos por que se aprobara esa ley y ahora seguiremos luchando hasta que se cumpla para garantizar una educación de calidad a nuestros hijos en las escuelas Montessori”, expresó Rafael Warner, padre de un estudiante Montessori de Juncos.

Mediante un comunicado de prensa, Warner explicó que, al no haber reglamento, se están dando situaciones como la que ocurrió en el plantel de su hijo, donde nombraron una directora que no conocía el sistema Montessori y tuvo numerosos problemas antes de finalmente renunciar.

“Al no ser un director Montessori, no se da cuenta que los padres también estamos matriculados en la escuela, por nuestro compromiso, que tomamos decisiones sobre las actividades para recaudar fondos, sobre la planta física, cooperamos pintando, en la seguridad. La directora no entendía cómo operan los ambientes Montessori. Eso empezó a complicar todo. Mi experiencia con la educación Montessori ha sido excelente con mi hijo que ni hablaba, era muy tímido, de educación especial y ya es un estudiante destacado, que se expresa en informes orales sin problemas. Me emociona ver cómo ha progresado y quiero que esa educación Montessori se mantenga y no corra peligro porque estén a cargo personas que no conocen el sistema”.

Rosaelena Suárez, madre de otro estudiante Montessori que acudió a la parranda en La Fortaleza, informó que ella, al igual que otros padres, participó en la redacción de un borrador de reglamento para la ley que cumple con las expectativas de autonomía de la secretaría auxiliar y que fue entregado a Educación.

“Necesitamos que se publique el reglamento para poder revisarlo y corroborar que no se distancie demasiado de las recomendaciones. La ausencia de un reglamento provoca por ejemplo que la convocatoria para llenar los puestos de la Oficina de la Secretaría Auxiliar solo diga que las personas deben tener conocimiento del sistema Montessori pero no experiencia en el mismo. ¿Cómo alguien sin experiencia puede asesorar a las escuelas en transición del sistema tradicional a Montessori?”, cuestionó Suárez.

Suárez planteó que el 28 de diciembre del pasado año pasado se logró que se firmara la Ley 277, que fue aprobada unánimemente en la Legislatura.

“A un año de la ley no imaginábamos que íbamos a estar sin reglamento. Sin ese reglamento, la secretaría ha estado desmantelada y sin el personal de experiencia adicional que se necesita”.

Añadió la inquietud de que en enero entra la veda del año electoral, que complica el panorama de publicar reglamentos.

“En todo este año sin veda electoral no se ha publicado el reglamento y ahora con la veda electoral nos preocupa que se dilate aún más. Esperamos que la gobernadora intervenga”, indicó Suárez.