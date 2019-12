Jenniffer González defiende recorte al Medicaid

La comisionada residente, Jenniffer González Colón defendió el recorte a los fondos para Medicaid en Puerto Rico que realizó el presidente estadounidense Donald Trump.

“Con la salud del pueblo no se juega, ni se politiquea. Hay quienes quieren poner en riesgo el acceso a la salud de 1.1 millones de puertorriqueños en el programa de reforma por sus ambiciones personales y por querer atacarme a mí", expresó González Colón en declaraciones escritas.

De acuerdo con la comisionada residente, "los 5.7 billones de dólares por 2 años, es la asignación de fondos de Medicaid más grande que se ha conseguido para nuestra Isla y nos saca de cualquier preocupación fiscal con los fondos de salud por los próximos años. El pueblo no se pueda dar el lujo de perder esta oportunidad por la politiquería de algunos".

Durante el fin de semana, el presidente de EE.UU. rechazó la cantidad de $12 mil millones para la isla porque creía que era demasiado, dijeron fuentes.

"Sigo enfocada y trabajando para que el Senado pase mañana esta legislación y el presidente la firme, el trabajo no se detiene. Todavía la medida está viva. El vehículo original donde junto al senador Grassley (republicano) y el senador Wyden (demócrata) había logrado un preacuerdo en el Senado federal de 12 billones de dólares para cuatro años, la Ley para de Reeducación de Medicamento Recetados del 2019, ofrecía los ahorros necesarios para financiar esos cuatro años “Offset”. A esa medida no encontrar respaldo en la Cámara, se sustituyó el proyecto por uno de presupuesto donde en vez de cuatro años, las asignaciones serían dos ya que no incluía de dónde financiar el resto del programa de Medicaid", aseguró.

González Colón dijo que "las extensiones incluidas en este nuevo paquete para los centros 330 en la nación son de 6 meses, las extensiones de presupuesto en agencias son de 6 meses a un año. Sin embargo, logré que a Puerto Rico se le dieran 2 años tal y como lo conseguí el año pasado: en 2018 con 4.9 billones de dólares y ahora con la asignación histórica de 5.7 billones de dólares por el mismo término. Más dinero que el año pasado para garantizar a todos nuestros pacientes de la reforma de salud. Tengo que señalar que, si Puerto Rico fuese un estado, no tendríamos que estar negociando nada año tras año porque estos fondos los recibiríamos de manera automática. Quienes critican no han hecho nada para lograr este acuerdo ni para proteger la salud en Puerto Rico y ponen en riesgo la misma".

"Agradezco al sector privado, los proveedores de salud, al secretario de salud y a la gobernadora por el trabajo en equipo para enderezar la imagen de la isla ante Washington luego de los arrestos durante el pasado verano en agencias estatales, que todavía presentan riesgos en la aprobación de fondos y que pudimos superarlos positivamente para el bien de Puerto Rico. Como dije, este proyecto pudo haber sido una extensión de seis meses o un año y logramos 2 años. Puerto Rico recibirá 5.7 billones de dólares una vez el senado lo apruebe y el presidente lo firme. Este acuerdo aún tiene que ser votado y firmado”, dijo González Colón en declaraciones escritas", concluyó.