Gobernadora acepta la renuncia de Zoé Laboy

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, informó a través de declaraciones escritas que aceptó la renuncia de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy.

“Hoy recibí la carta de la Secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, a quien agradecemos la labor realizada y por aceptar el reto en tiempos difíciles. Le deseamos el mayor de los éxitos en cualquier gestión futura”, expresó la Primera Ejecutiva.

Laboy le informó hoy, miércoles, a Vázquez Garced que renunciaría a su puesto al concluir el año.

“Cuando ella hace la determinación y notifica a Puerto Rico que va a correr para la gobernación yo adelanté a los medios de comunicación yo que tenía que hacer una evaluación con mucho sentido de responsabilidad y eso es lo que he estado haciendo durante estos días. Por eso le notifico a ella que, como candidata a la gobernación, esa decisión, entre otros factores, me llevan a concluir que dondequiera que esté voy a seguir sirviéndole a Puerto Rico pero, en este momento, estoy convencida de que no debe ser desde la posición de la secretaria de la Gobernación”, expresó Laboy en un breve encuentro con la prensa en La Fortaleza.

