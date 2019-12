Asegura no dependerá de maquinaria política

Aunque todavía no ha conformado un equipo de campaña y la gran mayoría de los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se han alineado con la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi, la primera ejecutiva Wanda Vázquez se manifestó confiada en que prevalecerá en las primarias.

“Tengo muchos líderes (que me favorecen). No quiero nombrar a unos y a otros no porque de eso no es que se trata. En su eventualidad, ustedes lo van a ver y yo no debo decirlo; deben decirlo ellos. Me he presentado al pueblo de Puerto Rico para dirigir los destinos de este país a partir de 2021 y le toca al pueblo decidir. A mí quien me interesa, además de los líderes del PNP, es el pueblo”, subrayó la mandataria en su primer encuentro con la prensa tras anunciar el lunes su aspiración.

Vázquez indicó que todavía no ha conformado un equipo electoral ni ha comenzado a elaborar un programa de gobierno de cara a un posible término de cuatro años.

“Vamos a trabajar ahora en conformar ese equipo, que vamos a notificar eventualmente. Tenemos unos diez días para someter esa información a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y con muchísimo gusto vamos a dejarles saber quiénes conforman ese equipo”, expresó la gobernadora en la rueda de prensa, tras participar de una actividad del Departamento del Trabajo.

Una de las mayores críticas que Vázquez enfrenta desde fuera del PNP es que cuenta con el apoyo de las mismas personas que ayudaron a Ricardo Rosselló en su campaña y, por ende, su aspiración se trataría del mismo sistema de gobierno que la gente rechazó.

En torno a su plataforma de gobierno, aseguró que “hay muchas, muchas personas que se nos han acercado. Que quieren ayudarnos en esa y otras gestiones en beneficio del pueblo de Puerto Rico y cumplir con todos los requisitos, no solo de la CEE, sino con presentarle al pueblo ese plan de gobierno. Cuando esté listo, con muchísimo gusto lo voy a dar a conocer”.

En su tiempo en la gobernación, Vázquez ha presentado apenas cuatro proyectos de administración para consideración de la Legislatura, según datos de La Fortaleza.

En horas de la tarde, Vázquez recibió en la mansión ejecutiva al alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, quien es uno de los pocos líderes del PNP que desde hace semanas ha impulsado abiertamente una candidatura de la mandataria.

El ejecutivo municipal rechazó que el apoyo que la alta jerarquía de la colectividad ha expresado hacia Pierluisi se traduzca en el favor electoral al ex comisionado residente de parte de la base del PNP.

“La base del partido es el pueblo. Nosotros somos un instrumento de política. Ahora mismo, la base del partido Pierluisi no la tiene. La base del partido son los constituyentes que están con el partido en cada pueblo: la gente. Estarán contigo los líderes del municipio, pero la base del partido no”, dijo a la prensa el alcalde.

Según Cruz, en el 2016, Pierluisi también contaba con el endoso de los líderes del PNP, antes de caer derrotado por estrecho margen ante Ricardo Rosselló en la primaria.

El alcalde dijo que se puso a la disposición de Vázquez para recabar apoyo electoral en la región este, donde, por el momento, es el único ejecutivo municipal que endosa a la mandataria.

Sostiene no rompió promesa

Por otro lado, aunque tras asumir la gobernación en agosto Vázquez insistió que sería una figura de transición hasta culminar este término, sostuvo que nunca hizo una promesa a esos fines.

“Yo no prometí nada. Yo me expresé con relación a cuál era mi sentir en ese momento. Dije: ‘Esta es mi visión’. Si me hubiesen preguntado cuando era secretaria de Justicia, hubiese dicho: ‘No, yo no voy a ser gobernadora’. Pero el destino, la Constitución y Dios me llevaron allí”, manifestó Vázquez.

En sus pocos más de cuatro meses al mando del país, “hemos visto cómo la gestión gubernamental se ha enriquecido. Creo que es justo dar la oportunidad para que el pueblo decida al final del camino a quiénes quieren como líderes”, recalcó durante la conferencia de prensa.