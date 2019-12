Wanda Vázquez al ruedo político por el PNP

La gobernadora Wanda Vázquez puso fin a semanas de incertidumbre acerca de su futuro político cuando ayer, en horas de la tarde, sin previo aviso, publicó un video en el que anunció que buscará, por la vía electoral, permanecer en el cargo al que accedió en agosto por disposición constitucional.

“En esta época del año en que separamos un espacio para repasar experiencias vividas, celebrar logros alcanzados y proponernos nuevas metas, he decidido seguir trabajando por y para ti, por lo que anuncio mi candidatura a la gobernación en los comicios electorales de 2020 bajo la insignia de mi Partido Nuevo Progresista y porque creo firmemente en los postulados de la estadidad, seguridad, progreso e igualdad que continuaré promoviendo y promueven el cambio que Puerto Rico necesita”, señaló Vázquez en un video de casi nueve minutos colgado en el portal wandavazquezgobernadora.com.

Tras asumir la gobernación el 7 de agosto, luego de que el Tribunal Supremo decretó inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi, Vázquez se había comprometido a completar el cuatrienio, pero asegurando que no tenía aspiraciones mayores, en parte, porque “no es política”.

La decisión anunciada ayer coloca a Vázquez en ruta a un choque primarista precisamente ante el ex comisionado residente Pierluisi, quien por segundo cuatrienio consecutivo enfrentará un reto interno a sus aspiraciones de convertirse en gobernador.

Ayer, en horas de la mañana, la también exsecretaria de Justicia había asegurado que no había tomado una decisión sobre una posible aspiración.

Anuncio sorpresa

Poco antes de que se transmitiera el anuncio, a eso de las 3:00 p. m., la gobernadora convocó una reunión de gabinete en la que informaría personalmente a los jefes de agencia de su determinación.

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, aseguró que se enteró del anuncio de Vázquez precisamente a través de la prensa que la abordó rumbo a la reunión.

“Yo no he visto el video, así que les voy a pedir que me permitan verlo antes de poder reaccionar”, dijo entonces.

Gabinete intacto por ahora

Sin embargo, a su salida del encuentro, Laboy sostuvo que no sentía molestia con la gobernadora por no haberle anticipado lo que sería su anuncio, y manifestó que se mantendría como secretaria de la Gobernación a menos que optara por postularse a algún cargo electivo antes del 30 de diciembre, fecha límite para la radicación de candidaturas.

“Uno de los mensajes más claros que dio la gobernadora es que la política queda del portón hacia fuera y aquí adentro vamos a seguir trabajando”, afirmó Laboy.

Los secretarios de agencia que hablaron con los medios al culminar la reunión, igualmente, indicaron que esperaban mantenerse en sus respectivos cargos. Entre estos se encontraban Eligio Hernández (Educación), Dennise Longo (Justicia), Rafael Rodríguez (Salud), Manuel Laboy (Desarrollo Económico y Comercio), Glorimar Andújar (Familia), Adriana Sánchez (Recreación y Deportes), Carlos Flores (Agricultura) y Carlos Contreras (Transportación y Obras Públicas).

El titular de Salud fue más lejos, al indicar que no solo permanecerá en su puesto, sino que apoya plenamente la candidatura de Vázquez.

Por su parte, Elmer Román, jefe de Seguridad Pública, dijo que todavía sopesa una oferta del Gobierno federal, pero que hasta tanto tome esa decisión se continuará desempeñando en el cargo.