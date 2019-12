Vázquez dice que nunca prometió no aspirar

Aunque tras asumir la gobernación el 7 de agosto Wanda Vázquez insistió que solo sería una figura de transición, completando el término que finaliza el 2 de enero de 2021, hoy, en su primera conferencia de prensa tras anunciar que buscará mantenerse en el cargo en las próximas elecciones, dijo que nunca hizo una promesa a esos fines.

“Yo no prometí nada. Yo me expresé con relación a cuál era mi sentir en ese momento. Dije esta es mi visión. Si me hubiesen preguntado cuando era secretaria de Justicia hubiese dicho no, yo no voy a ser gobernadora. Pero el destino, la Constitución y Dios me llevaron allí”, expresó Vázquez.

“Yo creo que lo que todos buscamos es el beneficio del pueblo puertorriqueño. Si yo vi en cuatro meses que hubo un cambio en este pueblo, donde hubo estabilidad, adelantos económicos, buena comunicación, donde ya tenemos a punto de que bajen los fondos federales de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), que estamos trabajando con los de HUD (Departamento federal de Vivienda). Hemos visto cómo la gestión gubernamental se ha enriquecido. Creo que es justo dar la oportunidad para que el pueblo decida al final del camino a quiénes quieren como líderes”, puntualizó la primera ejecutiva.

Asimismo, Vázquez recalcó que no considera la decisión de retirar la designación de José Sánchez Acosta como secretario de Asuntos Públicos como una atada a los intereses del Partido Nuevo Progresista, si bien múltiples líderes de la colectividad se opusieron públicamente al nombramiento.