La cara política de Wanda Vázquez

Finalmente la gobernadora, Wanda Vázquez dejó a un lado su discurso de que no le interesaba la política y entró al ruedo electoral para buscar la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Con este paso, los electores novoprogresistas deberán escoger entre dos ex secretarios de Justicia de dos ex gobernadores Rosselló. Así mismo, Vázquez abre su expediente —y su vida— al escrutinio público. En este episodio de Con Los Editores analizamos el arte de la política de Wanda Vázquez. Participan de la discusión el representante novoprogresista, Enrique “Quiquito” Meléndez y el aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) y columnista de Visiones Políticas en Metro, Armando Valdés.

Nota: Este episodio se grabó el lunes 16 de diciembre de 2019.



