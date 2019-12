Gobierno intenta recuperar la normalidad tras anuncio de Vázquez

A 24 horas de que la gobernadora Wanda Vázquez revelara que retará a Pedro Pierluisi por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) al principal cargo electivo del país, varios jefes de agencia que se reunieron hoy con la mandataria en La Fortaleza insistieron que el trabajo del gobierno sigue adelante como de costumbre.

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, se expresó con un lenguaje similar al que utilizó la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, anoche, cuando la gobernadora sostuvo una reunión similar con otros miembros del gabinete.

La reunión de esta tarde fue “para (establecer) que hay que darle prioridad a lo que se está haciendo en la administración. Que aunque ella va a estar aspirando a lo que anunció, eso va a ser fuera de los portones de La Fortaleza y que dentro tenemos que enfocarnos en la administración. (No se habló) nada político”, subrayó Ortiz, al asegurar que no contempla renunciar como jefe de la AEE.

En tanto, Carlos Acevedo, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, indicó que en el encuentro se tocaron temas de presupuesto de las distintas agencias de cara al próximo año fiscal.

“Nos habló de la forma en que ella pensó lo que iba a estar haciendo, que lo consultó con su familia y con el pueblo y, como respeto a nosotros como compañeros de trabajo, quería explicarnos a nosotros cuál era su determinación”, dijo Acevedo.

María Conte, comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, también garantizó que permanecerá en su puesto. “Mi posición no tiene que ver con política. No soy una persona política. No tiene nada que ver con eso”, señaló la funcionaria.

Contrario a sus colegas, la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo, Mara Pérez, no quiso hacer expresiones a la prensa, indicando que lo que se trató en la reunión era “confidencial”.

“No voy a dar más comentarios”, dijo mientras se montaba a toda prisa en un vehículo oficial.

Entre las agencias cuyos jefes también participaron de la reunión con la gobernadora estuvieron la Procuradoría del Veterano, la Policía, el Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacionaly la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

Ninguno de los funcionarios que emitieron expresiones a la prensa señaló que apoya la candidatura de Vázquez, como si hiciera anoche el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.